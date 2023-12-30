Τα ταξιδιωτικά σχέδια για την Πρωτοχρονιά για χιλιάδες Βρετανούς -συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών στη Disneyland του Παρισιού- ανατράπηκαν μετά την ακύρωση των δρομολογίων των τρένων Eurostar και Southeastern εν μέσω πλημμύρας σε σήραγγες κάτω από τον ποταμό Τάμεση.

Ακυρώθηκαν συνολικά 29 δρομολόγια μεταξύ Λονδίνου και Ευρώπης, αφού οι σήραγγες στο Ebbsfleet International στο Κεντ γέμισαν με νερό.

Η National Rail λέει ότι η διακοπή θα συνεχιστεί -τουλάχιστον- μέχρι το τέλος της ημέρας, αλλά οι εξαγριωμένοι πελάτες ισχυρίζονται ότι δεν ενημερώθηκαν για τον κίνδυνο διακοπής πριν φτάσουν στους σταθμούς. Κάποιος έστειλε μήνυμα στο Twitter στην Eurostar γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σας ευχαριστούμε που καταστρέψατε τις διακοπές των Χριστουγέννων!».

«Εξαιτίας της πλημμύρας σε μια σήραγγα στη γραμμή υψηλής ταχύτητας κοντά στο Λονδίνο, πρέπει να ματαιώσουμε όλες τις αμαξοστοιχίες μας στη γραμμή μας από και προς το Λονδίνο το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου».

Ο δημοσιογράφος Simon Calder, όπως γράφει η «Daily Mail», δήλωσε ότι μίλησε με οικογένειες που έκλαιγαν επειδή το ταξίδι τους στη Disney ακυρώθηκε, λίγες ημέρες πριν από την Πρωτοχρονιά, ενώ άλλοι έψαχναν απεγνωσμένα για πτήσεις και πλοία προκειμένου να μην καταστραφούν οι διακοπές τους. Ανεξάρτητα από αυτό το περιστατικό των ακυρώσεων, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση και στις υπηρεσίες Thameslink - οι οποίες διέρχονται από το Λονδίνο και τη νοτιοανατολική Αγγλία - λόγω έλλειψης προσωπικού. Το Thameslink είναι μια κύρια 24ωρη διαδρομή στο βρετανικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για άνεμο, βροχή και χιόνι για μεγάλα τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου.

