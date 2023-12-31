Μεσανατολικό: Στους 21.822 οι νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 21.822 ανθρώπους από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, σε νεότερο απολογισμό.
Εκατόν πενήντα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 286 τραυματίσθηκαν στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Από την αρχή του πολέμου οι τραυματίες ανέρχονται σε 56.451.
Πηγή: skai.gr
