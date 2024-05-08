Οι χώρες στην Ευρώπη κατέγραψαν τεράστια αύξηση στα κρούσματα κοκκύτη το 2023 και τους τρεις πρώτους μήνες του 2024, με δεκαπλάσιο αριθμό περιπτώσεων σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Συνολικά σχεδόν 60.000 κρούσματα κοκκύτη αναφέρθηκαν στις χώρες της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου από τον Ιανουάριο του 2023 ως τον Απρίλιο του 2024, ανακοίνωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Το ίδιο διάστημα έχουν καταγραφεί 19 θάνατοι από την ασθένεια – 11 παιδιά και 8 ηλικιωμένοι--, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο κοκκύτης είναι μια βακτηριακή μόλυνση που επηρεάζει τους πνεύμονες και τους αεραγωγούς και είναι ενδημική στην Ευρώπη. Προλαμβάνεται μέσω του εμβολιασμού, ενώ μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη για τα μωρά και τους ηλικιωμένους.

Μεγαλύτερες επιδημίες κοκκύτη είναι αναμενόμενες κάθε 3 με 5 χρόνια ακόμη και σε χώρες με μεγάλη εμβολιαστική κάλυψη, επεσήμανε το ECDC, αν και η μικρή μείωση στα ποσοστά εμβολιασμού στη διάρκεια της πανδημίας covid-19 ενδέχεται να συνέβαλε στην αύξηση των κρουσμάτων που παρατηρείται αυτή την περίοδο.

Η εξάπλωση του κοκκύτη ήταν επίσης χαμηλή στη διάρκεια της πανδημίας, λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις, γεγονός που κάνει την αύξηση να μοιάζει ακόμη μεγαλύτερη.

Ωστόσο ο αριθμός των κρουσμάτων που εντοπίζονται τους τελευταίους μήνες είναι ιστορικά υψηλός. Τους πρώτους τρεις μήνες του 2024 έχουν καταγραφεί όσα κρούσματα καταγράφονταν κατά μέσο όρο ετησίως από το 2012 ως το 2019.

«Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι διακυβεύονται ζωές, κυρίως των μικρών. Τα εμβόλια κατά του κοκκύτη έχουν αποδειχθεί ασφαλή και αποτελεσματικά», τόνισε η Άντρεα Άμον, διευθύντρια του ECDC.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εντάξει το εμβόλιο κατά του κοκκύτη στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού των παιδιών, ενώ κάποιες εμβολιάζουν και τις έγκυες.

Το ECDC τόνισε ότι οι εθνικές αρχές σε μερικές χώρες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κάνουν αναμνηστικά εμβόλια σε μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά ή και σε ενήλικες, καθώς η ανοσία από το εμβόλιο μπορεί να εξασθενίσει με τον καιρό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

