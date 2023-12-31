Λογαριασμός
Και δεύτερο χτύπημα από τους Χούθι σε φορτηγό πλοίο μέσα σε 24 ώρες στην Ερυθρά Θάλλασα - Ο αμερικανικός στρατός βύθισε τρία σκάφη των μαχητών

Πρόκειται για το ίδιο πλοίο Maersk Hangzhou με σημαία Σιγκαπούρης που δέχθηκε νωρίτερα σήμερα επίθεση πάλι από τους Χούθι και ζήτησε βοήθεια από τα αμερικανικά καταδρομικά USS

Ελικόπτερα του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού βύθισαν τρία από τα τέσσερα μικρά σκάφη που χρησιμοποίησαν μαχητές Χούθι για να επιτεθούν σε ένα φορτηγό πλοίο στη νότια Ερυθρά Θάλασσα σήμερα, ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Ελικόπτερα από τα αεροπλανοφόρα USS Eisenhower και USS Gravely, απαντώντας σε σήμα κινδύνου από το πλοίο Maersk Hangzhou, ανταπέδωσαν πυρά εναντίον των σκαφών των Χούθι σε αυτοάμυνα και βύθισαν τρία από τα σκάφη. Κανείς από τους επιβαίνοντες σε αυτά δεν επέζησε.

Το τέταρτο σκάφος διέφυγε από την θαλάσσια περιοχή, συμπλήρωσε η CENTCOM.

Πρόκειται για το ίδιο πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης που δέχθηκε νωρίτερα σήμερα επίθεση πάλι από τους Χούθι και ζήτησε βοήθεια από τα αμερικανικά καταδρομικά USS Gravely και USS Laboon τα οποία και ανταποκρίθηκαν άμεσα. Το καταδρομικό USS Gravely του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κατέρριψε δύο πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι σύμφωνα με το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

