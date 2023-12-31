Ελικόπτερα του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού βύθισαν τρία από τα τέσσερα μικρά σκάφη που χρησιμοποίησαν μαχητές Χούθι για να επιτεθούν σε ένα φορτηγό πλοίο στη νότια Ερυθρά Θάλασσα σήμερα, ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Ελικόπτερα από τα αεροπλανοφόρα USS Eisenhower και USS Gravely, απαντώντας σε σήμα κινδύνου από το πλοίο Maersk Hangzhou, ανταπέδωσαν πυρά εναντίον των σκαφών των Χούθι σε αυτοάμυνα και βύθισαν τρία από τα σκάφη. Κανείς από τους επιβαίνοντες σε αυτά δεν επέζησε.

Το τέταρτο σκάφος διέφυγε από την θαλάσσια περιοχή, συμπλήρωσε η CENTCOM.

Πρόκειται για το ίδιο πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης που δέχθηκε νωρίτερα σήμερα επίθεση πάλι από τους Χούθι και ζήτησε βοήθεια από τα αμερικανικά καταδρομικά USS Gravely και USS Laboon τα οποία και ανταποκρίθηκαν άμεσα. Το καταδρομικό USS Gravely του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κατέρριψε δύο πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι σύμφωνα με το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Iranian-backed Houthi small boats attack merchant vessel and U.S. Navy helicopters in Southern Red Sea



On Dec. 31 at 6:30am (Sanaa time) the container ship MAERSK HANGZHOU issued a second distress call in less than 24 hours reporting being under attack by four Iranian-backed… pic.twitter.com/pj8NAzjbVF — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 31, 2023

Πηγή: skai.gr

