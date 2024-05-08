Βίντεο από τη στιγμή της υπογραφής του νέου συμβολαίου του Κέντρικ Ναν, τον οποίο «έδεσε» για δύο χρόνια ο Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Instagram.
Παράλληλα, ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» αποθέωσε εκ νέου τον Αμερικανό γκαρντ, κάνοντας πρόβλεψη τόσο για τον πρώην NBAer, όσο και για τους «πράσινους».
«Βλέπετε ό,τι βλέπω;», αναφέρει αρχικά και προσθέτει: «Επειδή εγώ βλέπω τον MVP των πρωταθλητών Ευρώπης για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ας μείνουμε στα βιβλία της ιστορίας».
Πηγή: sport-fm.gr
