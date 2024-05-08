Λογαριασμός
Γιαννακόπουλος: «MVP των πρωταθλητών Ευρώπης για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Ναν»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε εκ νέου τον Κέντρικ Ναν, κάνοντας παράλληλα μία... πρόβλεψη

Γιαννακόπουλος Ναν

Βίντεο από τη στιγμή της υπογραφής του νέου συμβολαίου του Κέντρικ Ναν, τον οποίο «έδεσε» για δύο χρόνια ο Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Instagram.

Παράλληλα, ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» αποθέωσε εκ νέου τον Αμερικανό γκαρντ, κάνοντας πρόβλεψη τόσο για τον πρώην NBAer, όσο και για τους «πράσινους».

«Βλέπετε ό,τι βλέπω;», αναφέρει αρχικά και προσθέτει: «Επειδή εγώ βλέπω τον MVP των πρωταθλητών Ευρώπης για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ας μείνουμε στα βιβλία της ιστορίας».

Πηγή: sport-fm.gr

