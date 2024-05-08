Τον οδηγό μοτοσυκλέτας που παρέσυρε και εγκατέλειψε γυναίκα στο δρόμο αναζητεί η ΕΛ.ΑΣ

Πληροφορίες για τον οδηγό μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, ο οποίος χτύπησε και εγκατέλειψε στο δρόμο γυναίκα, τη μεγάλη Πέμπτη, στην περιοχή της Βούλας αναζητεί η αστυνομία.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρεται ότι το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης, περίπου στις 19:10, επί της λεωφόρου Κ. Καραμανλή στο ύψος της οδού Διός, στην περιοχής Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Στο ατύχημα εμπλέκεται μοτοσικλέτα «μεγάλου κυβισμού άγνωστου αριθμού κυκλοφορίας, λευκού χρώματος, με ερυθρούς αυτοκόλλητους ξενόγλωσσους γραμματισμούς, με πιθανή ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας μεταξύ των ετών 2008 και 2010, χωρίς καπάκι σέλας στη θέση συνεπιβάτη (μονόσελο)».

Η παραπάνω μηχανή, ο οδηγός της οποίας έφυγε εγκαταλείποντας τη γυναίκα, παρέσυρε αρχικά την πεζή, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει στο οδόστρωμα και να παρασυρθεί από δεύτερη διερχόμενη μοτοσικλέτα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.