Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ κάλεσε το πρωί της Κυριακής τους κατοίκους της ρωσικής πόλης να κρυφτούν σε καταφύγια, καθώς ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες προειδοποίησης για εισερχόμενους πυραύλους στην πόλη.

Είκοσιτέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη χθες σε «αδιάκριτα» ουκρανικά πλήγματα, σύμφωνα με την Μόσχα.

Την ίδια ώρα, ο ουκρανικός στρατός κατέστρεψε 21 από τα 49 drones με τα οποία η Ρωσία εξαπέλυσε την τελευταία της αεροπορική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Τα περισσότερα drones είχαν στόχους στην πρώτη γραμμή άμυνας της Ουκρανίας καθώς και σε πολιτικές, στρατιωτικές υποδομές στις επαρχίες Χάρκιβ, Χερσώνα, Μικολάιβ και Ζαπορίζια.

Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες. Η Ρωσία σφυροκόπησε με πυραύλους και drones την ουκρανική πόλη Χάρκοβο ώρες πριν την Πρωτοχρονιά, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι, ως αντίποινα για τους 24 νεκρούς ανάμεσά τους και τρία παιδιά και τους άλλους 110 τραυματίες κατά την επίθεση της Ουκρανίας στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ το Σάββατο.

Η επίθεση στην πόλη Μπέλγκοροντ πραγματοποιήθηκε μετά την σφοδρή επίθεση της Ρωσίας σε όλη την Ουκρανία την περασμένη Παρασκευή όπου σκοτώθηκαν 39 άνθρωποι και χαρακτηρίστηκαν από το Κίεβο ως ο μεγαλύτερος βομβαρδισμός πυραύλων της Ρωσίας στον πόλεμο μέχρι στιγμής.

Στο πρώτο κύμα των ρωσικών επιθέσεων στην ουκρανική επικράτεια, τουλάχιστον έξι πύραυλοι έπληξαν το Χάρκοβο, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όλεχ Σινιεχούμποφ, τραυματίζοντας τουλάχιστον 28 ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές σε πολυκατοικίες, ξενοδοχεία και ιατρικές εγκαταστάσεις.

Νωρίτερα, Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δύο αγόρια ηλικίας 14 και 16 ετών και ένας σύμβουλος ασφαλείας μιας ομάδας Γερμανών δημοσιογράφων ήταν μεταξύ των τραυματιών στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας.

Κοντά στα μεσάνυχτα, εν μέσω ρωσικών βομβαρδισμών σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας μεταξύ άλλων και στο Κίεβο, ρωσικά drones έπληξαν πολυκατοικίες στο κέντρο του Χαρκόβου, προκαλώντας πυρκαγιές, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Ιχόρ Τερέχοφ.

«Παραμονή Πρωτοχρονιάς οι Ρώσοι θέλουν να εκφοβίσουν τους κατοίκους της πόλης μας, αλλά εμείς δεν φοβόμαστε - δεν πτοούμαστε, είμαστε ανίκητοι!», είπε ο Τερέχοφ.

Εικόνες από το Χάρκοβο δείχνουν κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, συμπεριλαμβανομένου ενός ξενοδοχείου με πολλά παράθυρα σπασμένα.

Από τις ρωσικές επιθέσεις στο Χάρκοβο επλήγη από πύραυλο το γνωστό ξενοδοχείο Kharkiv Palace, στο οποίο διαμένουν συχνά δημοσιογράφοι-ανταποκριτές ξένων δικτύων, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερα θύματα, δίχως να διευκρινίζουν την προέλευσή τους, αν δηλαδή ήταν υπάλληλοι του ξενοδοχείου, ή ξένοι πολίτες. Μεταξύ άλλων, χτυπήθηκε συγκρότημα διαμερισμάτων και έχουν τραυματισθεί οκτώ άνθρωποι, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου.

Στον ΟΗΕ η Ρωσία κατηγόρησε ευθέως την Ουκρανία για «τρομοκρατική επίθεση» στη ρωσική πόλη. Πρόκειται για «τρομοκρατική επίθεση του καθεστώτος του Κιέβου σε μια πόλη», τόνισε ο Ρώσος πρεσβευτής Βασίλι Νεμπένζια κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη σύγκληση του οποίου ζήτησε η Μόσχα.

Αντιδρώντας ο Ουκρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Σερχίι Ντβόρνικ είπε πως «όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, τον οποίο εξαπέλυσε ο δικτάτορας του Κρεμλίνου, τα θύματα και τα δεινά θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται».

Και οι δύο πλευρές έχουν εντείνει τις επιθέσεις την τελευταία εβδομάδα του 2023, με ρωσικές επιθέσεις να έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 31 αμάχους στη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε την Παρασκευή η Ρωσία στον 22μηνο πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ερωτηθείς αν θα συνομιλήσει με Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τις πρόσφατες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, απάντησε: «Μιλάω μαζί του τακτικά».

