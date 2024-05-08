Σάμος: Προφυλακιστέα η 49χρονη που σκότωσε τον πατέρα της

Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε η 49χρονη πατροκτόνος από τη Σάμο, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της σήμερα, Τετάρτη, 8 Μαΐου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η γυναίκα θα κρατηθεί προσωρινά στο Αστυνομικό Τμήμα Σάμου, όπου θα παρακολουθείται, όπως αποφασίστηκε από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ώστε να διασφαλιστεί ότι γίνεται ορθή λήψη της φαρμακευτικής αγωγής της. Στη συνέχεια, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταφοράς της σε ψυχιατρική κλινική, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Νωρίτερα, η 49χρονη γυναίκα για 40 λεπτά έδινε εξηγήσεις στην ανακρίτρια, στην οποία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επανέλαβε ότι προέβη στο έγκλημα καθώς δεν άντεχε, όπως ισχυρίστηκε, την κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα της επί σειρά ετών.

Η συνήγορος υπεράσπισης Βίβιαν Γαβρίλογλου, που ορίστηκε από το Δικαστήριο, ζήτησε η 49χρονη να παραμείνει ως τη δίκη σε κάποια δομή για άτομα με ψυχιατρικές διαταραχές.

Η άγρια πατροκτονία έγινε το Μεγάλο Σάββατο, όταν, όπως η ίδια η 49χρονη ομολόγησε, με έναν κάβουρα κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στον πατέρα της, τον οποίο τραυμάτισε θανάσιμα στο κεφάλι. Στη συνέχεια τηλεφώνησε στην αστυνομία και ανέφερε την δολοφονία.

