Τουλάχιστον 100.000 διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων έκαναν πορεία σήμερα στους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου, με την αστυνομία να προχωρά σε περισσότερες από 80 συλλήψεις στην προσπάθεια να αποτρέψει συγκρούσεις ανάμεσα στους διαδηλωτές και ομάδες που εναντιώνονταν στη συγκέντρωση.

Η πορεία υπέρ των Παλαιστινίων «οδήγησε» σε αντιδιαδήλωση ακροδεξιών οργανώσεων την Ημέρα της Ανακωχής, όπου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις μνήμης για τους Βρετανούς πεσόντες στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ είπε πως δείχνει έλλειψη σεβασμού η διεξαγωγή της συγκέντρωσης την Ημέρα της Ανακωχής, και υπουργοί είχαν ζητήσει να ακυρωθεί η πορεία - η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα που πραγματοποιείται για να δείξει υποστήριξη για τους Παλαιστίνιους και να καλέσει για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Η αστυνομία δήλωσε πως «σημαντικός αριθμός» αντιδιαδηλωτών βρίσκονταν στο κεντρικό Λονδίνο, και σημειώθηκαν συγκρούσεις με αυτούς και την αστυνομία κοντά στο πολεμικό μνημείο του Κενοταφίου, κοντά στη Βουλή των Κοινοτήτων και στο Ουέστμινστερ.

Κάποιοι από τους δεξιούς διαδηλωτές εκσφενδόνισαν μπουκάλια εναντίον των αστυνομικών και αστυνομικά οχήματα έσπευδαν σε όλη την πόλη προκειμένου να ανταποκριθούν σε αναφορές για εντάσεις στους δρόμους.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε αργότερα ότι προχώρησε σε 82 συλλήψεις αντιδιαδηλωτών σε μια προσπάθεια διατήρησης της ειρήνης, καθώς ακροδεξιές οργανώσεις προσπάθησαν να πλησιάσουν στη συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων. Άλλες δέκα συλλήψεις έγιναν για άλλες παραβάσεις.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν και ο πρωθυπουργός της Σκωτίας Χάμζα Γιούσαφ κατηγόρησαν την υπουργό Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν ότι ενθαρρύνει την ακροδεξιά αφού εκείνη κατηγόρησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα την αστυνομία ότι δείχνει συμπάθεια σε "φιλοπαλαιστινιακούς όχλους".

"Οι σκηνές της αναταραχής που είδαμε από την ακροδεξιά στο Κενοτάφιο είναι το άμεσο αποτέλεσμα των λόγων της υπουργού Εσωτερικών", ανέφερε ο Καν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μεγάλη συμμετοχή

Η αστυνομία δήλωσε πως η συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων είχε "πολύ μεγάλη" συμμετοχή και πως μέχρι στιγμής δεν σημειώθηκαν επεισόδια που να σχετίζονται με αυτήν.

Καθώς συγκεντρώνονταν στο σημείο έναρξης, οι διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων ακούγονταν να φωνάζουν "Από τον ποταμό στη θάλασσα η Παλαιστίνη θα ελευθερωθεί", ένα σύνθημα που πολλοί Εβραίοι θεωρούν αντισημιτικό και κάλεσμα για εξάλειψη του Ισραήλ.

Άλλοι κρατούσαν πανό που έγραφαν "Ελεύθερη Παλαιστίνη", "Σταματήστε τη σφαγή" και "Σταματήστε να βομβαρδίζετε τη Γάζα" καθώς ακολουθούσαν τη διαδρομή της πορείας η οποία αναμενόταν να καταλήξει στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, έχει υπάρξει ισχυρή υποστήριξη και συμπάθεια για το Ισραήλ από δυτικές κυβερνήσεις, περιλαμβανομένης της βρετανικής, και από πολλούς πολίτες. Όμως η απάντηση του ισραηλινού στρατού προκάλεσε επίσης οργή, με διαδηλώσεις κάθε εβδομάδα στο Λονδίνο που ζητούν κατάπαυση του πυρός.

Στο Παρίσι, χιλιάδες διαδηλωτές, περιλαμβανομένων αριστερών βουλευτών, πορεύθηκαν κρατώντας πανό με συνθήματα υπέρ των Παλαιστινίων και παλαιστινιακές σημαίες σήμερα το απόγευμα για να ζητήσουν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Γάλλοι αριστεροί πολιτικοί καλωσόρισαν την έκκληση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν αυτή την εβδομάδα για κατάπαυση του πυρός, περιλαμβανομένης μιας συνέντευξης στο BBC που μεταδόθηκε αργά χθες, Παρασκευή, στην οποία ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την αντίθεσή του στον βομβαρδισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

