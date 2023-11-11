Λονδίνο: Επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών στην πορεία υπέρ της Παλαιστίνης

Μεγάλη πορεία υπέρ των Παλαιστινίων ξεκίνησε στο Λονδίνο ενώ συμπλοκές σημειώθηκαν σε κοντινό σημείο ανάμεσα σε ακροδεξιούς διαδηλωτές και την αστυνομία, που ανέπτυξε μεγάλη επιχείρηση προκειμένου να αποτρέψει συγκρούσεις μεταξύ των δύο αντίπαλων ομάδων.

Η πορεία υπέρ των Παλαιστινίων, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, προκάλεσε επίσης αντιδιαδήλωση από δεξιές οργανώσεις στην πρωτεύουσα ανήμερα της ημέρας μνήμης στη Βρετανία για τους βετεράνους του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε σε ανάρτηση στο X πως αστυνομικοί αντιμετώπισαν επίθεση από διαδηλωτές που βρίσκονταν σε "σημαντικούς αριθμούς" στην πόλη, προσθέτοντας πως δεν θα τους επιτρέψουν να έρθουν αντιμέτωποι με τη διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων.

"Θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις εξουσίες και στρατηγικές που είναι στη διάθεσή μας προκειμένου να αποτρέψουμε να συμβεί αυτό", ανέφερε η αστυνομία.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στην αστυνομία και ακροδεξιούς αντιδιαδηλωτές σημειώθηκαν κοντά στο μνημείο του πολεμικού κενοταφίου νωρίτερα σήμερα, όπου μερικοί από τους αντιδιαδηλωτές φώναζαν: "Θέλουμε πίσω τη χώρα μας".

Μπουκάλια εκτοξεύθηκαν αργότερα εναντίον αστυνομικών από δεξιές οργανώσεις σε ένα ξεχωριστό συμβάν στην Τσάιναταουν, περίπου ένα μίλι βόρεια του πολεμικού μνημείου, ανέφερε η αστυνομία.

Η αστυνομία ανέφερε ότι σχεδόν 2.000 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί για να αποτρέψουν ταραχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.