Συνάντηση με τον δήμαρχο Σερίφου, Κωνσταντίνο Ρεβίνθη, είχε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί της Τρίτης.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι, την υποβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους καθώς και για τις επιπτώσεις της golden visa στην οικιστική ανάπτυξη των μικρών νησιών κάτω των 3.000 κατοίκων.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης μεταξύ άλλων σημείωσε:

«Για εμάς είναι προτεραιότητα η ευημερία των μόνιμων πληθυσμών των μικρών νησιών της πατρίδας μας. Γι’ αυτό προτείνουμε να υπάρχουν ισχυρά φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις στη μεταποίηση και τον πρωτογενή τομέα. Ενίσχυση των υποδομών που πάσχουν και ισχυρό κοινωνικό κράτος με έμφαση στην υγεία και την παιδεία.

Υπάρχει και το ζήτημα που έχει ανακύψει με την golden visa. Δήμαρχε, θεωρώ αδιανόητο η κυβέρνηση -μετά από την πίεση του ΠΑΣΟΚ- να ανέβασε το όριο απόκτησης της golden visa στις 800.000 ευρώ στην Κρήτη και σε άλλα μεγάλα νησιά, αλλά εδώ στα μικρότερα νησιά των Κυκλάδων και της υπόλοιπης Ελλάδας το όριο να παραμένει στις 400.000 ευρώ με αποτέλεσμα να προκαλείται μεγάλη πίεση και να δημιουργούνται ανισότητες».

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το πολυδύναμο ιατρείο του νησιού καθώς και τον αγροτικό και μελισσοκομικό συνεταιρισμό.

Πηγή: skai.gr

