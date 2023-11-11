Ακόμα και τα «βουνά λυγίζουν»… Με μία ανάρτηση που ραγίζει καρδιές στο οικογενειακό του προφίλ στο Instagram, o Χάφορ «Θορ» Μπγιόρνσον, αποκάλυψε την απώλεια του εμβρύου που κυοφορούσε η σύζυγός του, Κέλσεϊ Χένσον. Ο ηθοποιός του «Game Of Thrones», που έπαιζε τον Mountain στη σειρά, και έχει πρωταγωνιστήσει σε αγώνες επίδειξης δύναμης, ευχαριστεί για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράσταση που έλαβε μετά τα τραγικά νέα.



Η κόρη του Χάφορ Μπγιόρνσον θα γεννιόταν το Μάρτιο του 2024



«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τη γέννηση της κόρης μας, Γκρέις Μόργκαν Χαφτχορσντότιρ, που γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου στις 21,5 εβδομάδες κύησης. Έπειτα από αισθητή μείωση της κίνησης διαπιστώσαμε ότι η καρδιά της είχε σταματήσει να χτυπάει. Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τον πόνο μας γι’ αυτή την απώλεια ή την ευτυχία που μπορέσαμε να περάσουμε χρόνο με την κόρη μας.



»Είναι απολύτως όμορφη, με ξανθές βλεφαρίδες και ένα μικρό χαμόγελο για τη μαμά και το μπαμπά. Η αγάπη που νιώθουμε γι’ αυτήν είναι συντριπτική. Η θλίψη που νιώθουμε θα είναι μαζί μας για πάντα, αλλά το ίδιο και η αγάπη. Όλες οι ελπίδες και τα όνειρά μας γι’ αυτήν τα χάσαμε, αλλά ξέρω ότι θα είναι ξανά μαζί μας. Το πνεύμα της συνεχίζει να ζει μέσα από εμάς και από τα αδέλφια της».

Πηγή: skai.gr

