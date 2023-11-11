Με τη Χεζμπολάχ να συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ, ο υπουργός Άμυνας της χώρας Γιοάβ Γκάλαντ προειδοποίησε το Σάββατο ότι «η τρομοκρατική ομάδα είναι κοντά στο να κάνει ένα σοβαρό λάθος που θα τελειώσει με τους κατοίκους της Βηρυτού να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους».

Η Χεζμπολάχ συγκρούεται με τις ισραηλινές δυνάμεις στα σύνορα από τις 8 Οκτωβρίου, και τουλάχιστον 90 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 70 ήταν μαχητές της, έχουν σκοτωθεί. Από την ισραηλινή πλευρά έχουν σκοτωθεί έξι στρατιώτες και δύο άμαχοι. Η αντιπαράθεση αυτή επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στη μεθόριο και η σιιτική οργάνωση πλήττει κυρίως στρατιωτικούς στόχους στο Ισραήλ.



Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «περίπου 200.000 άνθρωποι» εγκατέλειψαν τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνονται σφοδρές μάχες με τη Χαμάς, και μετακινήθηκαν προς τα νότια τις τρεις τελευταίες ημέρες.

«Λέω εδώ στους πολίτες του Λιβάνου, βλέπω ήδη τους πολίτες στη Γάζα να περπατούν με λευκές σημαίες κατά μήκος της ακτής και να κινούνται νότια», δήλωσε ο Γκάλαντ κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε μια στρατιωτική βάση στα βόρεια σύνορα.



«Η Χεζμπολάχ παρασύρει τον Λίβανο σε έναν πόλεμο που μπορεί να συμβεί, και κάνει λάθη. Αν κάνει λάθη αυτού του είδους, αυτοί που θα πληρώσουν το τίμημα είναι πρώτα από όλα οι πολίτες του Λιβάνου. Αυτό που κάνουμε στη Γάζα ξέρουμε πώς να το κάνουμε στη Βηρυτό», διεμήνυσε ο Γκάλαντ.



Δήλωσε δε, ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία χρησιμοποιεί λιγότερο από το 1/10 της ισχύος της στη Λωρίδα της Γάζας.



«Οι πιλότοι μας κάθονται στο πιλοτήριο, οι μύτες των αεροπλάνων δείχνουν βόρεια. Έχουμε αρκετά να κάνουμε στο νότο, αλλά η Πολεμική Αεροπορία είναι στραμμένη προς τον βορρά, και η δύναμή της είναι πολύ μεγάλη» σημείωσε.

Νωρίτερα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ένα από τα άρματα μάχης τους βομβάρδισε μια ομάδα κατευθυνόμενων αντιαρματικών πυραύλων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, που προετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση κοντά στο βόρειο χωριό Αράμπ αλ Αράμσε.



Νωρίτερα, ένας «εναέριος στόχος» - που πιστεύεται ότι ήταν ένα drone - αναχαιτίστηκε πάνω από το κιμπούτς Γκαμπρί ανακοίνωσαν οι IDF. Οι σειρήνες συναγερμού είχαν ηχήσει στην κοινότητα.



Άλλοι δύο στόχοι αναχαιτίστηκαν πάνω από τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, πρόσθεσε ο ισραηλινός στρατός.



Επίσης, το Σάββατο εκτοξεύτηκαν όλμοι και αντιαρματικοί πύραυλοι σε θέσεις των IDF κατά μήκος των συνόρων.



Ο Ισραηλινός Στρατός δηλώνει ότι τα στρατεύματα απαντούν με βομβαρδισμούς πυροβολικού στις πηγές των πυρών και στις τοποθεσίες της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Νασράλα: «Το μέτωπο στον νότιο Λίβανο θα παραμείνει ενεργό»

Ο επικεφαλής της πανίσχυρης σιιτικής οργάνωσης δήλωσε ότι η ένοπλη οργάνωσή του χρησιμοποίησε νέου τύπου όπλα και έπληξε νέους στόχους στο Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες, δεσμευόμενος ότι το μέτωπο στα νότια εναντίον του «ορκισμένου εχθρού» του θα παραμείνει ενεργό.

Αυτή ήταν η δεύτερη ομιλία του Νασράλα αφού ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τον Οκτώβριο. Στο πρώτο διάγγελμά του, την περασμένη εβδομάδα, είπε ότι υπάρχει η πιθανότητα οι συγκρούσεις στο μέτωπο του Λιβάνου να μετατραπούν σε κανονικό πόλεμο.

Σήμερα ο Νασράλα είπε ότι «αναβαθμίστηκαν» οι επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ στο μέτωπο με το Ισραήλ. «Υπήρξε ποσοτική βελτίωση όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων, το μέγεθος και τον αριθμό των στόχων αλλά και αύξηση του είδους των όπλων» ανέφερε σε αυτήν την ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση. Είπε ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποίησε έναν πύραυλο Μπουρκάν (ή «Ηφαίστειο»), που μπορεί να φέρει εκρηκτικό ωφέλιμο φορτίο μεταξύ 300-500 κιλών, και επιβεβαίωσε ότι για πρώτη φορά η οργάνωση χρησιμοποίησε οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.



Ο Νασράλα είπε ότι η οργάνωση έπληξε επίσης για πρώτη φορά, με πυραύλους Κατσιούσα, την πόλη Κιριάτ Σμόνα, στο βόρειο Ισραήλ, σε αντίποινα για τον θάνατο τριών κοριτσιών και της γιαγιάς τους, στις αρχές του μήνα. «Αυτό το μέτωπο θα παραμείνει ενεργό», διεμήνυσε.

Ο Νασράλα αποκάλυψε ότι στο εξής θα στέλνονται καθημερινά «αναγνωριστικά drones» στο ισραηλινό έδαφος, ορισμένοι εκ των οποίων θα φτάνουν μέχρι τη Χάιφα, την Άκρα και το Σάφεντ στα βόρεια.



Οι Ισραηλινοί διέψευσαν στο μεταξύ αναφορές δυτικών ΜΜΕ ότι το νοσοκομείο Αλ Σίφα βρίσκεται υπό ασφυκτικό κλοιό, με τους αμάχους να αδυνατούν να διαφύγουν. Στο Αλ Σίφα έχουν βρει καταφύγιο τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι - ανάμεσά τους 2.500 ασθενείς, σοβαρά τραυματίες, εγχειρισμένοι και νεογέννητα.

