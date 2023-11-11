Οι ηγέτες των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών απέρριψαν σήμερα Σάββατο το επιχείρημα του Ισραήλ περί «νόμιμης άμυνας» στη Λωρίδα της Γάζας και ζήτησαν να σταματήσουν αμέσως οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στο τελικό ανακοινωθέν της συνόδου κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας που διεξήχθη στο Ριάντ αναφέρεται ότι τα μέλη των δύο διεθνών οργανισμών «αρνούνται να χαρακτηρίσουν αυτόν τον πόλεμο ως νόμιμη άμυνα ή να τον δικαιολογήσουν υπό οποιοδήποτε πρόσχημα».

Η σύνοδος καταδίκασε «την επιθετικότητα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, τα εγκλήματα πολέμου και τις βάρβαρες και απάνθρωπες σφαγές από την κατοχική κυβέρνηση». Στο ανακοινωθέν ζητείται να τερματιστεί η πολιορκία της Γάζας, να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα και να σταματήσουν οι εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ.

Οι ηγέτες κάλεσαν επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να υιοθετήσει ένα «αποφασιστικό και δεσμευτικό ψήφισμα» ώστε να μπει τέλος στην ισραηλινή «επιθετικότητα» στη Γάζα. Όποιος αρνείται να το στηρίξει «ενθαρρύνει το Ισραήλ να συνεχίσει τη βάναυση επίθεση που σκοτώνει αθώους (…) και μετατρέπει τη Γάζα σε ερείπια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.