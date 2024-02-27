«Λάδι» στη φωτιά ενδέχεται να ρίχνει η Λιθουανία μετά την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ο Λιθουανός πρέσβης στη Σουηδία Λίνας Λινκεβίτσιους διεμήνυσε τη Δευτέρα ότι μετά την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στο ΝΑΤΟ, η Βαλτική Θάλασσα θα γίνει «εσωτερική θάλασσα» της συμμαχίας.



«Εάν η Ρωσία τολμήσει να αμφισβητήσει το ΝΑΤΟ, τότε το Καλίνινγκραντ θα "εξουδετερωθεί" πρώτο», προειδοποίησε ο πρώην Λιθουανός υπουργός Εξωτερικών στο X μιλώντας για τον ρωσικό θύλακα στην ανατολική Ευρώπη.



«Οι ψευδείς κατηγορίες της Μόσχας ότι η Ρωσία περιβάλλεται από το ΝΑΤΟ γίνονται πλέον πραγματικότητα» πρόσθεσε μάλιστα.

After #Sweden was integrated into the Alliance, the Baltic Sea became an internal #NATO sea. If #Russia dares to challenge NATO, Kaliningrad would be "neutralized" first. Russia's previous false accusations that it is surrounded by NATO are now becoming a reality. pic.twitter.com/f3ftiMO4ED February 27, 2024

Πηγή: skai.gr

