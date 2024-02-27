Λογαριασμός
«Λάδι» στη φωτιά από τη Λιθουανία; Προειδοποιήσεις κατά της Ρωσίας μετά την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Tι δήλωσε ο πρέσβης της Λιθουανίας στη Σουηδίας και πρώην Λιθουανός υπουργός Εξωτερικών στο Χ

Σουηδία

«Λάδι» στη φωτιά ενδέχεται να ρίχνει η Λιθουανία μετά την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ο Λιθουανός πρέσβης στη Σουηδία Λίνας Λινκεβίτσιους διεμήνυσε τη Δευτέρα ότι μετά την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στο ΝΑΤΟ, η Βαλτική Θάλασσα θα γίνει «εσωτερική θάλασσα» της συμμαχίας. 

«Εάν η Ρωσία τολμήσει να αμφισβητήσει το ΝΑΤΟ, τότε το Καλίνινγκραντ θα "εξουδετερωθεί" πρώτο», προειδοποίησε ο πρώην Λιθουανός υπουργός Εξωτερικών στο X μιλώντας για τον ρωσικό θύλακα στην ανατολική Ευρώπη.  

«Οι ψευδείς κατηγορίες της Μόσχας ότι η Ρωσία περιβάλλεται από το ΝΑΤΟ γίνονται πλέον πραγματικότητα» πρόσθεσε μάλιστα. 

