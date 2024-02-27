Ο ρωσικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι πήρε τον έλεγχο του Σιέβερνε, ενός μικρού χωριού πολύ κοντά στην Αβντιίβκα που έπεσε πρόσφατα, την ώρα που τα στρατεύματα της Μόσχας συνεχίζουν την επίθεσή τους σε αυτήν τη ζώνη και λένε ότι έχουν σημειώσει αρκετές επιτυχίες.

Οι Ρώσοι στρατιώτες "απελευθέρωσαν" το χωριό Σιέβερνε, δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στην πλατφόρμα Telegram. Την προηγουμένη, ο ουκρανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι αποσύρθηκε από ένα άλλο χωριό, σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων,το Λάστοτσκιν.

Εξάλλου, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι κατέστρεψε ένα άρμα μάχης Abrams του ουκρανικού στρατού κοντά στην Αντιίβκα, στην ανατολική Ουκρανία -- είναι η πρώτη φορά που η Μόσχα υποστηρίζει ότι κατέστρεψε ένα τέτοιο άρμα μάχης μετά την παράδοση αυτών των βαρέων οχημάτων από την Ουάσινγκτον στο Κίεβο.

"Ο εχθρός έχασε (...) δύο άρματα μάχης, εκ των οποίων ένα 'Abrams' αμερικανικής κατασκευής", ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Χθες, ρωσικά κανάλια στο Telegram είχαν δημοσιεύσει μη επαληθευμένες εικόνες που φέρεται να έδειχναν αυτό το άρμα μάχης στις φλόγες, μετά την καταστροφή του.

