Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε επίθεση με τοξικό αέριο που προετοιμαζόταν, σύμφωνα με τη Μόσχα, από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, η οποία βρίσκεται εν μέρει υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.

«Απόπειρα των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών να διαπράξουν επίθεση στην περιφέρεια της Ζαπορίζια με τη χρήση ισοδύναμου ενός τοξικού στρατιωτικού παράγοντα 'BZ' σύμφωνα με την κατάταξη του NATO αποτράπηκε», ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB.

Οι τοξικοί παράγοντες που κατασχέθηκαν στην επιχείρηση αυτή «χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χημικών όπλων μαζικής καταστροφής και έχουν σχεδιαστεί στις ΗΠΑ», αναφέρεται σε ανακοίνωση της FSB.

Οι ρωσικές αρχές άρχισαν έρευνα για επίθεση και κατασκευή όπλων μαζικής καταστροφής και τρεις Ουκρανοί πολίτες συνελήφθησαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η περιφέρεια της Ζαπορίζια είναι μια από τις τέσσερις ουκρανικές περιοχές - μαζί με τη Χερσώνα, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ - που η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προσάρτησε το 2022, μολονότι δεν ελέγχονται πλήρως από τον ρωσικό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

