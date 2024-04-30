Οι χώρες της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών (G7) κατέληξαν σήμερα στην Ιταλία σε συμφωνία για τη σταδιακή κατάργηση μέχρι το 2035 των θερμοηλεκτρικών σταθμών που δεν διαθέτουν εξοπλισμό δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα, ένα σημαντικό στάδιο προς το τέλος της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Ο άνθρακας είναι το ορυκτό καύσιμο που παράγει τους περισσότερους ρύπους και οι ακτιβιστές για το περιβάλλον είχαν καλέσει την G7 --που περιλαμβάνει την Ιταλία, τον Καναδά, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες-- να δώσει το παράδειγμα.

Η G7 συμφώνησε να "καταργήσει σταδιακά την παραγωγή ηλεκτρισμού από καύση άνθρακα στα ενεργειακά συστήματά της στη διάρκεια του πρώτου μισού της δεκαετίας του 2030 ή σε ένα χρονοδιάγραμμα που θα συνάδει με τη διατήρηση του ορίου αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου, σύμφωνα με τις τροχιές ουδετερότητας του άνθρακα", ανέφεραν σε μια ανακοίνωση οι χώρες μέλη, έπειτα από τη σύνοδο των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας της G7 στο Τορίνο (βόρεια Ιταλία).

Ήταν η πρώτη μεγάλη πολιτική σύνοδος για το κλίμα μετά την COP28, που διεξήχθη τον περασμένο Δεκέμβριο στο Ντουμπάι, όπου ο κόσμος δεσμεύθηκε να εγκαταλείψει σταδιακά τον άνθρακα, το αέριο και το πετρέλαιο.

Oι χώρες της G7 ανέφεραν επίσης σήμερα ότι "φιλοδοξούν" να μειώσουν την παγκόσμια παραγωγή πλαστικών με μια κατά μέτωπο επίθεση στην παγκόσμια ρύπανση που προκαλεί αυτό το υλικό, το οποίο βρίσκεται παντού στο περιβάλλον, από την κορυφή των βουνών μέχρι τον πυθμένα των ωκεανών καθώς και στο αίμα των ανθρώπων.

"Δεσμευόμαστε να λάβουμε φιλόδοξα μέτρα σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των πλαστικών προκειμένου να βάλουμε τέλος στη μόλυνση από πλαστικά και καλούμε τη διεθνή κοινότητα να κάνει το ίδιο", ανέφεραν, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Οι υπουργοί δήλωσαν επίσης πως οι προσπάθειες για τη συγκέντρωση κεφαλαίων ώστε οι πιο φτωχές χώρες να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή πρέπει να περιλαμβάνουν όλες "τις χώρες που μπορούν να συμβάλουν".

Βάσει μιας σύμβασης του ΟΗΕ για το κλίμα του 1992, μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός χωρών υψηλού εισοδήματος, που κυριαρχούσαν τότε στην παγκόσμια οικονομία, δεσμεύθηκαν να χρηματοδοτήσουν τη μάχη κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αυτές δεν περιελάμβαναν την Κίνα, που έχει γίνει σήμερα η χώρα με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Μαζί, οι χώρες της G7 αντιπροσωπεύουν το 38% της παγκόσμιας οικονομίας και είναι υπεύθυνες για το 21% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ανάλυσης του Κλίματος για το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.