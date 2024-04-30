Το Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών απέρριψε σήμερα Τρίτη, το αίτημα της Νικαράγουας να σταματήσει αμέσως η Γερμανία τη στρατιωτική της βοήθεια προς το Ισραήλ, λέγοντας ότι δεν μπορεί να εκδώσει έκτακτα μέτρα κατά του Βερολίνου για τις εξαγωγές όπλων του.

«Το δικαστήριο, με 15 ψήφους υπέρ και 1 κατά, διαπιστώνει ότι οι περιστάσεις όπως παρουσιάζονται στο δικαστήριο δεν είναι τέτοιες ώστε να απαιτούν την άσκηση της εξουσίας του βάσει του άρθρου 41 του καταστατικού να υποδεικνύει προσωρινά μέτρα», δήλωσε ο δικαστής Nawaf Salam, πρόεδρος του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης (ICJ), στη Χάγη της Ολλανδίας την Τρίτη.

Η χώρα της Κεντρικής Αμερικής κατηγόρησε τη Γερμανία ότι παραβιάζει τις υποχρεώσεις της ως συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης για τη Γενοκτονία μέσω της πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξής της προς το Ισραήλ και αναστέλλοντας τη χρηματοδότηση προς την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA).

Η Γερμανία ανέστειλε τη χρηματοδότηση τον περασμένο Ιανουάριο εν μέσω ισχυρισμών ότι 12 υπάλληλοι της υπηρεσίας του ΟΗΕ συμμετείχαν στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Έκτοτε την έχει αποκαταστήσει.

Το Ισραήλ δεν ήταν διάδικος στην υπόθεση, αλλά η απόφαση την Τρίτη έρχεται καθώς το Διεθνές Δικαστήριο εκδικάζει μια ξεχωριστή υπόθεση εναντίον του Ισραήλ από τη Νότια Αφρική. Τον περασμένο Ιανουάριο, το δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή απόφαση διατάσσοντας το Ισραήλ να αποτρέψει τη γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα, αλλά απέφυγε να ζητήσει από το Ισραήλ να αναστείλει τη στρατιωτική του εκστρατεία, όπως είχε ζητήσει η Νότια Αφρική. Το Διεθνές Δικαστήριο εξακολουθεί να εξετάζει εάν το Ισραήλ είναι ένοχο για παραβίαση της Σύμβασης για τη Γενοκτονία, μια νομική διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια.

Πηγή: skai.gr

