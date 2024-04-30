Ένα τεράστιο μελίσσι είχαν φτιάξει σχεδόν 50.000 μέλισσες μέσα στον τοίχο σπιτιού στην Νότια Καρολίνα. Μάλιστα, ο βόμβος ήταν τόσο έντονος που το 3χρονο κοριτσάκι της οικογένειας φοβόταν ότι ένα «τέρας» κρυβόταν στο δωμάτιο του!

Το ζευγάρι ανησύχησε όταν βρήκε μέλισσες στην σοφίτα του σπιτιού του και κάλεσε εταιρία απεντόμωσης και μελισσοκόμους.

Αν και το κοριτσάκι παραπονιόταν επί μήνες για το «τέρας» στο δωμάτιο του, τελικά μία θερμική κάμερα αποκάλυψε το τεράστιο μελίσσι που υπήρχε πίσω απόν τοίχο της κρεβατοκάμαράς του.

Ο μελισσοκόμος δεν φορούσε ειδική στολή αλλά αποφάσισε να γκρεμίσει τον τοίχο με βαριοπούλα, χωρίς να φαντάζεται τι θα επακολουθούσε.

«Χιλιάδες μέλισσες ξεχύθηκαν κατά πάνω μας - σαν ταινία τρόμου - και ο τοίχος όπου χτύπησε έτρεχε μέλι» δήλωσε η Massis Class.

Μάλιστα, όταν το συνεργείο κατεδάφισε τον τοίχο, βρήκε κηρήθρα 45 κιλών!

Αν και οι μέλισσες - μαζί με την βασίλισσα της κυψέλης - συγκεντρώθηκαν από τα ειδικά συνεργεία, ο «γολγοθάς» του ζευγαριού συνεχίζεται, καθώς βρίσκουν όλο και περισσότερες, με αποτέλεσμα – ειδικά το δωμάτιο της μικρής – να μοιάζει με γιαπί...

