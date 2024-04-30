Κλιμακώνεται η ένταση στο πανεπιστήμιο Κολούμπια μεταξύ των φοιτητών που τάσσονται κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και της διοίκησης, καθώς δεκάδες διαδηλωτές κατέλαβαν κτίριο της διοίκησης.

Οι διαδηλωτές άρχισαν να κάνουν πορεία γύρω από την πανεπιστημιούπολη του Μανχάταν φωνάζοντας «ελεύθερη Παλαιστίνη» μετά τα μεσάνυχτα. Μέσα σε 20 λεπτά, κάποιοι είχαν καταλάβει το Hamilton Hall, ένα κτίριο που ήταν στο επίκεντρο των διαδηλώσεων στην πανεπιστημιούπολη από τη δεκαετία του 1960.

BREAKING: Hundreds of student protesters at Columbia University have blocked the entrance to Hamilton Hall on campus and about a dozen are inside the academic building.@PoloSandovalCNN joins @kasie with the latest news. pic.twitter.com/tgxphFMq8a — CNN This Morning with Kasie Hunt (@CNNThisMorning) April 30, 2024

Το Πανεπιστήμιο Columbia επιβεβαίωσε ότι οι διαδηλωτές κατέλαβαν το Hamilton Hall ενώ με μήνυμα του καλεί τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και τους μη βασικούς εργαζόμενους να αποφύγουν να έρθουν στην πανεπιστημιούπολη. «Η ασφάλεια κάθε μέλους αυτής της κοινότητας είναι πρωταρχικής σημασίας», αναφέρεται στο μήνυμα.

Shameful, openly pro-terror scenes at Columbia right now. Authorities nowhere to be seen

COLUMBIA UNIVERSITY: Studenten haben Hamilton Hall besetzt. pic.twitter.com/qzO41ssyYf — Anna (@Anna_lena2022) April 30, 2024

Ο φοιτητικός ραδιοφωνικός σταθμός, WKCR-FM, μετέδωσε την κατάληψη της αίθουσας, στην οποία προέβησαν οι φοιτητές σχεδόν 12 ώρες μετά τη λήξη της προθεσμίας της Δευτέρας στις 14:00 που τους είχε δοθεί για να εγκαταλείψουν τον προαύλιο χώρο ή αλλιώς κινδύνευαν με αποβολή.

Το νέο κύμα της κινητοποίησης των φοιτητών και άλλων ανθρώπων κατά του πολέμου, που διεξάγει το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, έχει επεκταθεί σε αριθμό πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, από την Καλιφόρνια (δυτικά) μέχρι τη Νέα Αγγλία (βορειοανατολικά) περνώντας από τις κεντρικές και τις νότιες πολιτείες της χώρας.

BREAKING: Pro-Hamas rioters have stormed the Columbia University campus buildings. “Intifada” banner hung from Hamilton Hall. No authorities to be seen. pic.twitter.com/sJ31oU1gxL — Rat Bastard (@RRespawned) April 30, 2024

«Αρχίσαμε να αποβάλλουμε (διοικητικά) φοιτητές, στο πλαίσιο αυτού του νέου σταδίου ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της πανεπιστημιούπολής μας», ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, στους δημοσιογράφους ο αρμόδιος για την επικοινωνία αντιπρόεδρος του Κολούμπια Μπεν Τσανγκ.

Έπειτα από ένα σχετικά ήρεμο σαββατοκύριακο στην πανεπιστημιούπολη, όπου έχει δημιουργηθεί ένα «χωριό» από σκηνές, η πρόεδρος του Κολούμπια Μινούς Σαφίκ ανακοίνωσε ένα τελεσίγραφο που εκπνέει στις 21:00 (ώρα Ελλάδας). Κάλεσε τα 200 πρόσωπα που βρίσκονται στον καταυλισμό να φύγουν, αφού απέτυχαν διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν πέντε ημέρες για να βρεθεί μια φιλική λύση.

Αυτοί οι φοιτητές και άλλοι φιλοπαλαιστίνιοι, που απαιτούν από το ιδιωτικό πανεπιστήμιο Κολούμπια να κόψει τις γέφυρες με μαικήνες ή με επιχειρήσεις που συνδέονται με το Ισραήλ, είχαν απευθύνει τότε έκκληση «να προστατευθεί ο καταυλισμός».

«Δε θα φύγουμε, παρά μόνο δια της βίας», φώναξε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων η Σουέντα Πόλατ, μια φοιτήτρια που έχει ηγετική θέση στο κίνημα και καταγγέλλει «μια τακτική εκφοβισμού που δε σημαίνει τίποτα μπροστά στο θάνατο περισσότερων από 34.000 Παλαιστινίων».

#BREAKING: Students at Columbia University have taken a powerful stand by occupying Hamilton Hall, renaming it "Hind's Hall" in honour of Hind Rajab, a young Palestinian girl killed by the Israeli military. They have unfurled a Palestinian flag from the windows, showcasing their… pic.twitter.com/X1gKMiRCdx — Sami Ullah (@SammiUllahh) April 30, 2024

Δεκάδες νέοι έκαναν πορεία στην πανεπιστημιούπολη, με το πρόσωπο κρυμμένο κάτω από υγειονομικές μάσκες, χειροκροτώντας και φωνάζοντας «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη», σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, η οποία μέτρησε περίπου πενήντα ανθρώπους να παραμένουν στο μικρό καταυλισμό σε χαλαρή ατμόσφαιρα και χωρίς αστυνομική παρουσία.

Το Κολούμπια είχε διαβεβαιώσει την Παρασκευή ότι δεν θα καλέσει την αστυνομία της Νέας Υόρκης για να απομακρύνει τις σκηνές.

