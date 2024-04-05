Λογαριασμός
Στην Αίγυπτο ο διευθυντής της CIA για να επιδιώξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

ο Μπιλ Μπερνς αναμένεται στο Κάιρο το σαββατοκύριακο για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, τον Αιγύπτιο και τον ισραηλινό ομόλογό του

Μπιλ Μπερνς

Ο διευθυντής της CIA Μπιλ Μπερνς αναμένεται στο Κάιρο το σαββατοκύριακο για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, τον Αιγύπτιο και τον ισραηλινό ομόλογό του, με σκοπό να επιδιώξει την επίτευξη εκεχειρίας στην Γάζα.

«Ο Μπερνς θα κάνει νέα προσπάθεια για να καρποφορήσουν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ/Χαμάς για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων», ανέφερε μέσω X ο ρεπόρτερ του ιστότοπου Axios Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος δυο πηγές του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

