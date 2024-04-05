Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 53 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα περισσότερα από τα οποία (44) πάνω από την περιφέρεια του Ροστόφ, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο σημερινή ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε στην περιφέρεια Σαράτοφ, όπου βρίσκεται μια βάση στην οποία σταθμεύουν ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν επίσης πάνω από της περιφέρειες Κουρσκ, Μπελγκορόντ και Κράσνονταρ, ανέφερε το υπουργείο.

«Στη διάρκεια της νύχτας και το πρωί της 5ης Απριλίου εμποδίσθηκαν απόπειρες του καθεστώτος του Κιέβου να πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη», σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

