Με θερμά λόγια υποδέχθηκε για μια ακόμη χρόνια, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επιφανή μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στην καθιερωμένη, ετήσια δεξίωση για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας στον Λευκό Οίκο.

Happening Now: President Biden hosts a reception celebrating Greek Independence Day. https://t.co/WkKuAUgDqV April 4, 2024

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν που εμφανίστηκε καταχειροκροτούμενος στην αίθουσα μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, μίλησε εκτενώς για τους ιστορικούς δεσμούς του με την χώρα μας, επανέλαβε το παρατσούκλι «Μπαϊντενόπουλος» το οποίο -όπως είπε- είναι το δεύτερο όνομα του, ευχαρίστησε την ελληνοαμερικανική κοινότητα για τον ρόλο της και την συνεισφορά της και τόνισε πως το πείσμα, η επιμονή, η αξιοπρέπεια και το όραμα των Ελλήνων είναι αξιοθαύμαστα.

Με αναφορά στον Αριστοτελη είπε ότι «φίλοι είναι δυο ψυχές σε ένα σώμα και αυτό είναι η Αμερική και η Ελλάδα».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ανοίγοντας την ομιλία του θύμισε συγκινημένος πως όταν ήταν 29 ετών οι ελληνοαμερικανοί με την ψήφο τους και την καθοριστική στήριξη τους τον βοήθησαν να εκλεγεί Γερουσιαστής στο Ντελάγουερ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για το υψηλότερο αξίωμα του πλανήτη. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους που βρίσκομαι εδώ σήμερα στην κοινότητά σας, είπε ο κ. Μπάιντεν.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την στήριξη του και την στάση του τονίζοντας «για άλλη μια φορά, τιμάτε τον Ελληνοαμερικανικό λαό της Αμερικής με αυτόν τον πιο εξαιρετικό τρόπο, με τον Ετήσιο εορτασμό της Ελληνικής Ημέρας Ανεξαρτησίας εδώ στον Λευκό Οίκο. [...] Κύριε Πρόεδρε, είστε εδώ και πολύ καιρό στενός και έμπιστος φίλος της ελληνοαμερικανικής οικογένειας και σας θεωρούμε έναν από τους δικούς μας ανθρώπους, ήδη από εκείνες τις πολύ πρώτες μέρες στο Γουιλμινγκτον. Είστε πολύ περισσότερο από ένας αγαπημένος φίλος».

Κλείνοντας ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στην Κύπρο λέγοντας: «Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για τη δέσμευσή σας προς την Ελλάδα και την Κύπρο και για μια δίκαιη και ειρηνική λύση σε αυτό το νησί, που έχει πληγεί από την βίαιη εισβολή και τον αναγκαστικό διχασμό εδώ και μισό αιώνα, μια λύση που θα τηρεί το διεθνές δίκαιο και μια διεθνής τάξη βασισμένη σε κανόνες».

Η ετήσια δεξίωση στον Λευκό Οίκο αποτελεί μεγάλη τιμή για την Ελλάδα και την ελληνοαμερικανική κοινότητα καθώς η ελληνική και η ιρλανδική κοινότητα είναι οι μόνες εθνικές ομάδες στις ΗΠΑ που γιορτάζουν κάθε χρόνο την εθνική τους επέτειο στον Λευκό Οίκο παρουσία του εκάστοτε προέδρου.

Την χώρα μας εκπροσώπησε η πρέσβης στην Ουάσιγκτον Κατερίνα Νασίκα, την Κύπρο ο πρέσβης Ευάγγελος Σάββας, ενώ παραβρέθηκε και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης στον οποίο μάλιστα ο Πρόεδρος Μπαιντεν έκανε ειδική αναφορά λέγοντας ότι τον εμπιστεύθηκε στέλνοντας τον στην Αθήνα όπου και κάνει εξαιρετική δουλειά. Το παρών έδωσαν επίσης μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης, διπλωμάτες και επιχειρηματίες.

