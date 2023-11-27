Ο Λευκός Οίκος «χαιρετίζει» την παράταση της εκεχειρίας στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος Τύπου για θέματα εθνικής ασφάλειας.

Η Ουάσιγκτον «θα ευχόταν σίγουρα η κατάπαυση του πυρός να παραταθεί περαιτέρω και αυτό θα εξαρτηθεί από τις απελευθερώσεις επιπλέον ομήρων από τη Χαμάς», συμπλήρωσε.

Ο Τζον Κίρμπι πρόσθεσε πως ελπίζει ότι Αμερικανοί πολίτες θα βρίσκονται μεταξύ των 20 ομήρων που θα απελευθερωθούν στη συνέχεια, καθώς 8 έως 9 Αμερικανοί πολίτες πιστεύεται ότι εξακολουθούν και βρίσκονται μεταξύ των ομήρων.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι επιβεβαίωσε ότι άλλες 20 Ισραηλινές γυναίκες και παιδιά θα απελευθερωθούν κατά τη διάρκεια της διήμερης παράτασης της συνεχιζόμενης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η συμφωνία είχε δομηθεί με τρόπο που το Ισραήλ θα συμφωνούσε να παρατείνει την εκεχειρία κατά μία επιπλέον ημέρα για κάθε 10 ομήρους που απελευθερώνει η Χαμάς.

Ο Κίρμπι δήλωσε ότι υπήρξε αναστάτωση με τη σημερινή απελευθέρωση επειδή η Χαμάς αρχικά επιδίωξε να απελευθερώσει πολλά παιδιά χωρίς τις μητέρες τους, τα οποία κρατούνται επίσης στη Γάζα.

Πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει εάν στους 11 ομήρους που απελευθερώθηκαν σήμερα περιλαμβάνονται οι υπόλοιπες δύο γυναίκες αμερικανίδες που κρατούνται στη Γάζα. Υπάρχουν άλλοι έξι άνδρες όμηροι που είναι πολίτες των ΗΠΑ και ένας άνδρας κάτοχος Πράσινης Κάρτας των ΗΠΑ.

Ο Κίρμπι σημείωσε ότι για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, 200 φορτηγά βοήθειας εισήλθαν χθες στη Γάζα, τηρώντας μια βασική ρήτρα της εκεχειρίας. Αυτό ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των φορτηγών βοήθειας που έχουν εισέλθει στη Γάζα από τότε που άνοιξε το πέρασμα της Ράφα στις 21 Οκτωβρίου σε πάνω από 2.000.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.