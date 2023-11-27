Η Χαμάς έλαβε λίστα με τα ονόματα των Παλαιστινίων που θα αποφυλακιστούν

Η Χαμάς έλαβε τη λίστα με τα ονόματα των Παλαιστινίων που θα αποφυλακιστούν σήμερα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του στρατιωτικού βραχίονα της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στην πλατφόρμα Telegram.

Στη λίστα περιλαμβάνονται τα ονόματα τριών γυναικών και άλλων 30 ανηλίκων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Νωρίτερα σήμερα η Χαμάς επιβεβαίωσε πως συμφώνησε σε διήμερη παράταση της εκεχειρίας με το Ισραήλ, υπό τους ίδιους όρους με την αρχική.

Πηγή: skai.gr

