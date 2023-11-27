Δύο Βρετανοί κατηγορούν για βασανιστήρια τον πρόεδρο της Ιντερπόλ

Μήνυση για «βασανιστήρια» και «αυθαίρετη κράτηση» υπέβαλαν στην Αυστρία δύο Βρετανοί , σε βάρος του προέδρου της Ιντερπόλ, του Άχμεντ Νάσερ αλ Ραΐσι, ο οποίος πρόκειται να επισκεφθεί τη Βιέννη για τη γενική συνέλευση του διεθνούς οργανισμού.

«Ελπίζουμε ότι οι αυστριακές αρχές θα ερευνήσουν αυτούς τους σοβαρούς ισχυρισμούς», είπε ο δικηγόρος των δύο Βρετανών, Ρόντνεϊ Ντίξον.

Η μήνυση βασίζεται στην αρχή της «διεθνούς δικαιοδοσίας» που επιτρέπει στις τοπικές αρχές να ξεκινούν δικαστικές έρευνες σε βάρος κάποιου αλλοδαπού, για αδίκημα που διαπράχθηκε σε άλλη χώρα. Μια εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Βιέννης είπε ότι η προσφυγή των δύο ανδρών εξετάζεται για να διαπιστωθεί αν η Αυστρία έχει τη δικαιοδοσία να προσάγει τον αλ Ραΐσι, ο οποίος κατάγεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο ερευνητής Μάθιου Χέτζις και ο Άλι Ίσα Άχμαντ, ένας ιδιωτικός αστυνομικός, συνελήφθησαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2018 και το 2019 αντίστοιχα. Ο πρώτος, που τότε δίδασκε στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, αφηγήθηκε πέρσι στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι συνελήφθη έπειτα από ένα εκπαιδευτικό ταξίδι. Πέρασε επτά μήνες στη φυλακή, κάτω από «τρομακτικές» συνθήκες. Το μεγαλύτερο διάστημα βρισκόταν στην απομόνωση και δεχόταν «απειλές βίας» προκειμένου να ομολογήσει ότι είναι πράκτορας των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Μετά την ομολογία του, που ελήφθη δια της βίας, σύμφωνα με τον ίδιο, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για κατασκοπεία τον Νοέμβριο του 2018. Λόγω των διεθνών πιέσεων, του δόθηκε χάρη περίπου μία εβδομάδα μετά την καταδίκη του.

Ο Άλι Ίσα Άχμαντ, που είναι ποδοσφαιρόφιλος, υποστηρίζει ότι τον συνέλαβαν επειδή φορούσε μια φανέλα του Κατάρ –που τότε ήταν στα μαχαίρια με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα– κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Ασίας. Λέει ότι κρατήθηκε για περίπου τρεις εβδομάδες και ότι τον μαχαίρωναν και τον γρονθοκοπούσαν.

Και οι δύο πιστεύουν ότι ο Ραΐσι φέρει ευθύνη επειδή εκείνη την περίοδο ήταν γενικός επιθεωρητής του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΑΕ.

Η Γαλλία, στην οποία έχει επίσης κατατεθεί προσφυγή, δεδομένου ότι η έδρα της Ιντερπόλ βρίσκεται στη Λιόν, ξεκίνησε έρευνα τον Μάρτιο του 2022 σε βάρος του Ραΐσι για «συνέργεια σε βασανισμό».

Οι δύο Βρετανοί έχουν καταθέσει μηνύσεις και σε άλλες χώρες, όπως στη Νορβηγία, τη Σουηδία και την Τουρκία.

Ο Άχμεντ Νάσερ αλ Ραΐσι εξελέγη επικεφαλής της Ιντερπόλ –ένα αξίωμα τιμητικό αλλά χωρίς ουσιαστικές εξουσίες– τον Νοέμβριο του 2021, παρά τις διαμαρτυρίες οργανώσεων για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η μήνυση που κατατέθηκε σήμερα αφορά και την περίπτωση του Άχμεντ Τζαφά Μοχάμεντ Άλι, ενός «αντιφρονούντα» από το Μπαχρέιν, που κρατείται από τον Ιανουάριο του 2022. Ο Άλι είχε καταδικαστεί για «αδικήματα σχετιζόμενα με τρομοκρατία» και συνελήφθη στη Σερβία, αφού κατέθεσε αίτημα για χορήγηση ασύλου, επειδή σε βάρος του είχε εκδοθεί «ερυθρά αγγελία» από την Ιντερπόλ. Στη συνέχεια εκδόθηκε πίσω στη χώρα του.

«Η Ιντερπόλ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία της απέλασης» ενός προσώπου, δήλωσε ο γενικός γραμματέας της, ο Γιούργκεν Στοκ. «Ο ρόλος μας είναι να εκδίδουμε αναγγελίες για λογαριασμό των χωρών μελών μας», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

