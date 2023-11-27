Ανώτερος σύμβουλος Νετανιάχου: Δεν θα υπάρξει παράταση της εκεχειρίας αν δεν απελευθερωθούν οι όμηροι σήμερα

Η διήμερη παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν θα τεθεί σε ισχύ έως ότου απελευθερωθούν οι όμηροι που πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα Δευτέρα, επισήμανε ο Μαρκ Ρεγκέβ, ανώτερος σύμβουλο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Ο Ρεγκέβ επιβεβαίωσε ότι είχε επιτευχθεί παράταση εκεχειρίας και βάσει της συμφωνίας, η Χαμάς θα απελευθέρωνε 10 ομήρους κάθε μέρα.

«Για κάθε 10 ομήρους που απελευθερώνονται, είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε παράταση άλλης μιας ημέρας, και αν η Χαμάς απελευθερώσει ισραηλινούς ομήρους όπως συμφωνήθηκε, θα παρατείνουμε τη συμφωνία – αυτή είναι η ουσία», είπε ο Ρέγεφ.

Πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι οι όμηροι που θα απελευθερωθούν τις επόμενες δύο ημέρες θα είναι γυναίκες και παιδιά.

Ο ανώτερος σύμβουλος συνεχάρη επίσης τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για τη βοήθειά του στη διευθέτηση των παραμέτρων της συμφωνίας.

«Αυτές οι διαπραγματεύσεις έγιναν με τη βοήθεια του Προέδρου Μπάιντεν και τον ευχαριστούμε που έβαλε τις προσπάθειές του και το γραφείο του πίσω από αυτές τις ρυθμίσεις. Δεν νομίζω ότι θα είχαμε καταλήξει στη συμφωνία χωρίς τη συμβολή του» είπε.

Υπενθυμίζεται ότι το Κατάρ ανακοίνωσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για παράταση της ανθρωπιστικής εκεχειρίας για δύο ημέρες σύμφωνα με το BBC.

«Το κράτος του Κατάρ ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαμεσολάβησης, επετεύχθη συμφωνία για παράταση της ανθρωπιστικής εκεχειρίας για δύο ημέρες στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση του Κατάρ. Τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και η Χαμάς επιβεβαίωσαν επίσης την εκεχειρία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.