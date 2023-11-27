Λογαριασμός
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει την παράταση εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ- Χαμάς

Χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν να παραταθεί η εκεχειρία στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Λευκός Οίκος
