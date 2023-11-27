Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει την παράταση εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ- Χαμάς

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν να παραταθεί η εκεχειρία στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

