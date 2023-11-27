Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει την παράταση εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ- Χαμάς

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν να παραταθεί η εκεχειρία στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.
Πηγή: skai.gr
- Η Γερμανία κηρύσσει κατάσταση δημοσιονομικής ανάγκης - Πρόωρες εκλογές λόγω της κρίσης;
- Η Ρωσία παρατείνει την κράτηση του δημοσιογράφου της Wall Street Journal, Έβαν Γκέρσκοβιτς - «Επαίσχυντη και εξωφρενική επίθεση»
- Ουκρανία: 10 νεκροί και 23 τραυματίες από τη χιονοθύελλα - Δραματικές διασώσεις 2.500 ανθρώπων - Φωτογραφίες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.