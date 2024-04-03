Κρήτη: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες οδικής ασφάλειας για Πάνορμο- Πέραμα

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες οδικής ασφάλειας, που εκτελούνται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στο οδικό τμήμα Πάνορμο-Πέραμα, στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για εργασίες σε όλη την περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ.

Έως τώρα έχουν κατασκευαστεί τοιχία αντιστήριξης, εξυγιαντικές στρώσεις, αποκαταστάσεις πρανών και διαγραμμίσεις σε μεγάλα τμήματα της περιοχής. Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, Μαρία Λιονή, βρέθηκε σήμερα στο έργο και δήλωσε σχετικά: «Ένα μεγάλο έργο, προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ, που αφορά στην οδική ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μυλοποτάμου και υλοποιήσαμε ως Περιφέρεια Κρήτης, ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Με τις εργασίες που εκτελέσθηκαν στο τμήμα Πάνορμο-Πέραμα, αντιμετωπίζεται πλέον αποτελεσματικά το πρόβλημα βραχοπτώσεων, με την κατασκευή αναβαθμών.

Πρόκειται για το οδικό τμήμα που αποτελεί την είσοδο του Δήμου Μυλοποτάμου και πλέον καθίσταται απόλυτα ασφαλές». Επίσης, η αντιπεριφερειάρχης ευχαρίστησε τους πολίτες που παραχώρησαν τμήματα των ιδιοκτησιών τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

