Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με τις φωνές εκείνες που κάνουν λόγο για κίνδυνο κατάρρευσης του πρώτου μετώπου να αυξάνονται.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμους Ουκρανούς αξιωματικούς, η στρατιωτική εικόνα είναι ζοφερή και η Ρωσία θα μπορούσε να πραγματοποιήσει επιτυχώς τις επιθέσεις της όποιον στόχο κι αν επιλέξει, σύμφωνα με ανάλυση του Politico.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ο ίδιος για τον κίνδυνο που ελλοχεύει και ότι ίσως χρειαστεί οι δυνάμεις του να υποχωρήσουν σταδιακά εκτός κι αν εγκριθεί σύντομα το πακέτο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ. Ο ίδιος, μάλιστα, προειδοποίησε επίσης ότι ορισμένες μεγάλες πόλεις κινδυνεύουν να πέσουν.

Προφανώς, γράφει το Politico, οι προειδοποιήσεις του Ζελένσκι είναι μέρος μιας ευρείας διπλωματικής προσπάθειας για την απελευθέρωση της στρατιωτικής βοήθειας που οι δυνάμεις του έχουν ανάγκη όπως βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών μέχρι συστήματα αεράμυνας Patriot και drones .

Στην ανάλυσή του το Politico ωστόσο επισημαίνει ότι ακόμα κι αν το πακέτο εγκριθεί από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, ο ανεφοδιασμός μπορεί να μην είναι αρκετός για να αποτρέψει μια μεγάλη ανατροπή στο πεδίο της μάχης.

Μια τέτοια οπισθοδρόμηση, ειδικά εν μέσω προεκλογικών εκστρατειών στην Αμερική και την Ευρώπη, ενδεχομένως να οδηγούσε σε πίεση προς τη Δύση να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που προφανώς θα ευνοούσαν τη Ρωσία, με κίνδυνο αναζωπύρωσης της σύγκρουσης στο μέλλον.

Ουσιαστικά, όλα εξαρτώνται, αναφέρει το Politico τώρα από το πού θα αποφασίσει η Ρωσία να κατευθύνει την επίθεσή της που αναμένεται να ξεκινήσει αυτό το καλοκαίρι. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή έχει αυξήσει τις επιθέσεις στο μέτωπο που εκτείνεται από το Χάρκοβο και το Σούμι στο βορρά μέχρι την Οδησσό στο νότο, στοχεύοντας με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη ουκρανικές υποδομές και καθιστώντας δύσκολο να μαντέψει κανείς πού θα ασκήσει τη μεγάλη πίεση.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμους Ουκρανούς στρατιωτικούς που υπηρέτησαν υπό τον στρατηγό Βαλερί Ζαλούζνι, τον αρχιστράτηγο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας μέχρι και πριν την αντικατάστασή του τον Φεβρουάριο, η στρατιωτική εικόνα είναι ζοφερή.

Οι αξιωματικοί είπαν ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κατάρρευσης της πρώτης γραμμής όπου οι Ρώσοι στρατηγοί έχουν αποφασίσει να επικεντρώσουν την επίθεσή τους. Επιπλέον, χάρη στην αριθμητική υπεροχή και τις κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες που συντρίβουν τις ουκρανικές θέσεις εδώ και εβδομάδες, η Ρωσία πιθανότατα θα είναι σε θέση να «διεισδύσει στην πρώτη γραμμή και να τη συντρίψει σε ορισμένα μέρη», είπαν.

«Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να βοηθήσει την Ουκρανία τώρα, επειδή δεν υπάρχουν σοβαρές τεχνολογίες ικανές να εξοπλίσουν την Ουκρανία απέναντι στη μεγάλη μάζα στρατευμάτων που η Ρωσία είναι πιθανό να εξαπολύσει εναντίον μας. Δεν έχουμε αυτές τις τεχνολογίες και η Δύση δεν τις έχει σε τόσο επαρκή αριθμό», δήλωσε στο Politico μία από τις κορυφαίες στρατιωτικές πηγές.

Η Ουκρανία μπορεί να ευνοηθεί μόνο από τα ρωσικά λάθη, αλλά υψηλόβαθμοι Ουκρανοί αξιωματικοί υπενθύμισαν ότι αυτό δεν αποτελεί στρατηγική και ότι ήταν πικραμένοι για τα λάθη που εμπόδισαν την αντίσταση της Ουκρανίας από την αρχή, λάθη που έγιναν τόσο από τη Δύση όσο και από την Ουκρανία. Ήταν επίσης αιχμηροί αναφορικά με τις δυτικές επιδρομές, λέγοντας ότι οι προμήθειες και τα οπλικά συστήματα ήρθαν πολύ αργά και σε ανεπαρκή αριθμό για να κάνουν τη διαφορά που θα μπορούσαν.

«Ο Ζαλούζνι τον αποκαλούσε «Πόλεμο της Μίας Ευκαιρίας», είπε ένας από τους αξιωματικούς. «Με αυτό, εννοούσε ότι τα οπλικά συστήματα καθίστανται περιττά πολύ γρήγορα επειδή οι Ρώσοι καταφέρνουν να τα αντιμετωπίσουν πολύ γρήγορα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήσαμε πυραύλους κρουζ Storm Shadow και SCALP που παρέχονται από τη Βρετανία και τη Γαλλία με επιτυχία, αλλά για μικρό χρονικό διάστημα. Οι Ρώσοι πάντα μελετούν. Δεν μας δίνουν δεύτερη ευκαιρία. Και έχουν επιτυχία σε αυτό».

«Μην πιστεύετε τη διαφημιστική εκστρατεία για το ότι απλώς ρίχνουν μεγάλο αριθμό στρατιωτών για να σφαγιαστούν», πρόσθεσε. "Το κάνουν και αυτό, αλλά επίσης μαθαίνουν και βελτιώνουν."

Οι αξιωματικοί είπαν ότι οι αντιαρματικοί πύραυλοι που προμηθεύτηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής ήρθαν εγκαίρως, βοηθώντας τους να σώσουν το Κίεβο και το ίδιο έκαναν και τα HIMAR , τα ελαφρά συστήματα πυραύλων πολλαπλής εκτόξευσης, που χρησιμοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να απωθήσουν τη Ρωσία από τη Χερσώνα τον Νοέμβριο του 2022.

«Αλλά συχνά, απλώς δεν παίρνουμε τα οπλικά συστήματα τη στιγμή που τα χρειαζόμαστε – έρχονται όταν δεν είναι χρειάζονται», είπε ένας άλλος ανώτερος αξιωματικός, αναφέροντας τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 ως παράδειγμα. Περίπου δώδεκα F-16 αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία αυτό το καλοκαίρι, αφού έχει ολοκληρωθεί η βασική εκπαίδευση πιλότων. «Κάθε όπλο έχει τη δική του σωστή ώρα. Τα F-16 χρειάστηκαν το 2023 δεν επιτελούν τον σκοπό τους το 2024», πρόσθεσε.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματικό, η Ρωσία είναι έτοιμη να τα αντιμετωπίσει: «Τους τελευταίους μήνες αρχίσαμε να παρατηρούμε πυραύλους να εκτοξεύονται από τους Ρώσους από το Dzhankoy της βόρειας Κριμαίας, αλλά χωρίς τις εκρηκτικές κεφαλές. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι έκαναν, και μετά το καταλάβαμε: Βρίσκουν την απόσταση», είπε. Ο αξιωματικός εξήγησε ότι η Ρωσία υπολόγιζε πού να αναπτύξει καλύτερα τα συστήματα πυραύλων S-400 και τα ραντάρ προκειμένου να μεγιστοποιήσει την περιοχή που μπορούν να καλύψουν για να στοχεύσουν τα F-16, κρατώντας τα μακριά από τις πρώτες γραμμές και τους υλικοτεχνικούς κόμβους της Ρωσίας.

Οι αξιωματικοί είπαν επίσης ότι χρειάζονται τώρα περισσότερα βασικά παραδοσιακά όπλα καθώς και drones. «Χρειαζόμαστε οβίδες, εκατοντάδες χιλιάδες οβίδες και ρουκέτες», είπε ένας από αυτούς στο Politico, εκτιμώντας ότι η Ουκρανία χρειαζόταν 4 εκατομμύρια οβίδες και 2 εκατομμύρια drones.

Η Ευρώπη, από την πλευρά της, προσπαθεί να βοηθήσει την Ουκρανία να αναπληρώσει το μειονέκτημά της σε οβίδες πυροβολικού. Και από αυτή την άποψη, μια αγορά πυρομαχικών πυροβολικού χύδην υπό την ηγεσία της Τσεχίας θα μπορούσε να παράσχει στην Ουκρανία τόσο από εντός όσο και από εκτός της ΕΕ, περίπου 1,5 εκατομμύριο φυσίγγια με κόστος 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά ακόμα και αυτό είναι μικρό από αυτό που χρειάζεται.

Οι αξιωματικοί τόνισαν ότι χρειάζονται πολύ περισσότερους άνδρες επίσης. Η χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει αρκετούς άντρες στην πρώτη γραμμή, και αυτό επιδεινώνεται από την υποτονική υποστήριξη της Δύσης.

Ωστόσο, η Ουκρανία δεν έχει ακόμη καλέσει σε επιστράτευση με αφορμή τη ρωσική πρόοδο στο πεδίο, καθώς οι αρχές ανησυχούν για τις πολιτικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Ο Ζαλούζνι είχε ήδη ζητήσει δημόσια την κινητοποίηση περισσότερων στρατευμάτων τον Δεκέμβριο, εκτιμώντας ότι η Ουκρανία χρειαζόταν τουλάχιστον 500.000 επιπλέον άνδρες. Το θέμα του σχεδίου συζητείται από τότε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, ο αντικαταστάτης του Ζαλούζνι, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι η Ουκρανία μπορεί να μην χρειάζεται τόσα πολλά νέα στρατεύματα . Μετά από αξιολόγηση των πόρων, ο αριθμός έχει «μειωθεί σημαντικά» και «αναμένουμε ότι θα έχουμε αρκετούς ανθρώπους ικανούς να υπερασπιστούν την πατρίδα τους», είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform. «Μιλάω όχι μόνο για τους κινητοποιημένους αλλά και για εθελοντές μαχητές», είπε.

Το σχέδιο είναι να μετακινηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ένστολοι στο γραφείο και όσοι βρίσκονται σε μη μάχιμους ρόλους στην πρώτη γραμμή, μετά από εντατική εκπαίδευση τριών έως τεσσάρων μηνών. Αλλά οι ανώτεροι αξιωματικοί με τους οποίους μίλησε το Politico είπαν ότι ο Σίρσκι έκανε λάθος και «παίζει το αφήγημα των πολιτικών». Στη συνέχεια, την Τρίτη, ο Ζελένσκι επικαιροποίησε έναν παλιό νόμο επιστράτευσης, ο οποίος ενισχύει τις νομικές απαιτήσεις για τους στρατευμένους Ουκρανούς άνδρες να καταχωρούν τα στοιχεία τους και μειώνει το ελάχιστο όριο ηλικίας για κλήση από 27 σε 25.

«Δεν έχουμε μόνο στρατιωτική κρίση, έχουμε και πολιτική», είπε ένας από τους αξιωματικούς. Ενώ η Ουκρανία αποφεύγει ένα μεγάλο σχέδιο, «η Ρωσία συγκεντρώνει τώρα πόρους και θα είναι έτοιμη να εξαπολύσει μια μεγάλη επίθεση γύρω στον Αύγουστο, και ίσως νωρίτερα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.