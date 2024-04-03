H Ιταλίδα δασκάλα Ιλάρια Σάλις, η οποία κρατείται στις φυλακές της Βουδαπέστης με την κατηγορία ότι ξυλοκόπησε τρεις νεοναζί, είναι πιθανό να είναι επικεφαλής ψηφοδελτίου του ιταλικού κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica.

Η Σάλις, τριάντα εννέα ετών, μεταφέρθηκε για δύο δικάσιμους στα δικαστήρια της Βουδαπέστης δεμένη με αλυσίδες και κατήγγειλε ακραίες συνθήκες κράτησης. Πρόσφατα, παρά το ενδιαφέρον που έδειξε για την υπόθεσή της ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, η ουγγρική δικαιοσύνη απέρριψε νέο αίτημά της για μετατροπή της προφυλάκισης σε κάτ' οίκον περιορισμό.

Σήμερα η γραμματέας του ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, συνάντησε τον πατέρα της Ιλάρια Σάλις και σύντομα, ίσως και απόψε, αναμένεται να αναφερθεί με επίσημη δήλωσή της στο όλο θέμα.

Σύμφωνα με αναλυτές, ενδεχόμενη υποψηφιότητα της Ιταλίδας δασκάλας με τους "Δημοκρατικούς" θα έχει ως στόχο την καταγγελία των συνθηκών κράτησης και της παραβίασης του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία, με αναφορά και στις φιλικές σχέσεις του Ούγγρου πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν,με την Ιταλίδα ομόλογό του, Τζόρτζια Μελόνι.

Παρά τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις της, η κυβέρνηση της Ρώμης δεν κατάφερε να πετύχει την αποφυλάκιση ή την μεταφορά σε κάτ' οίκον περιορισμό της Ιλάρια Σάλις. Η Ιταλίδα δασκάλα, συνεχίζει να διακηρύσσει την αθωότητά της

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

