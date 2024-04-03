Κίνα: Οκτώ αγνοούμενοι μετά τη σύγκρουση φορτηγού πλοίου με αλιευτικό στο νησί Χαϊνάν

Οκτώ άνθρωποι αγνοούνται μετά τη σύγκρουση, νωρίτερα σήμερα, ενός φορτηγού πλοίου με αλιευτικό κοντά στο νησί Χαϊνάν, στη νότια Κίνα, μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται.

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων SITC Danang, με σημαία Παναμά, συγκρούστηκε με το αλιευτικό στις 00.15, τοπική ώρα, σύμφωνα με την κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV. Από τη σύγκρουση, το αλιευτικό βυθίστηκε και τα οκτώ άτομα που επέβαιναν σε αυτό έπεσαν στο νερό.

Την ώρα που το κανάλι CCTV μετέδιδε την είδηση, λίγο μετά τις 20.00 τοπική ώρα, κανένας από τους αγνοούμενους δεν είχε εντοπιστεί, αλλά οι έρευνες ήταν σε εξέλιξη. Τουλάχιστον 21 σκάφη και πέντε αεροσκάφη συμμετέχουν στις προσπάθειες εντοπισμού των ναυτικών.

Σε μια φωτογραφία που προβλήθηκε από το κανάλι φαίνεται μια πορτοκαλί σωσίβια λέμβος στη ζώνη του ναυαγίου, όμως δεν διακρίνεται κανένας άνθρωπος.

Τα αίτια του ναυτικού δυστυχήματος ερευνώνται.

Η σύγκρουση σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 40 χλμ. από την πόλη Γινγκεχάι, στη νοτιοδυτική πλευρά του Χαϊνάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

