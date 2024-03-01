Λογαριασμός
Χιλιάδες κόσμου αποχαιρετούν τον Ναβάλνι καθώς οδηγείται στην τελευταία του κατοικία - Live

Αυτή την ώρα το φέρετρο μεταφέρεται στο κοιμητήριο - Χιλιάδες Ρώσοι πολίτες παρατεταμένοι κατά μήκος της διαδρομής αποχαιρετούν τον Ρώσο ηγέτη της αντιπολίτευσης, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις της Μόσχας

Στην εκκλησία της Εικόνας της Μητέρας του Θεού στην περιοχή Μαρίινο της Μόσχας, έγινε σήμερα η κηδεία του Αλεξέι Ναβάλνι, δύο εβδομάδες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του σε ηλικία 47, σε αποικία κρατουμένων στην Αρκτική. 

Κατά την νεκρώσιμη ακολουθία στην εκκλησία η σορός του Ναβάλνι εκτέθηκε με ανοιχτό το φέρετρο για τους συγγενείς του.

Η μητέρα του, Λιουντμίλα, και ο πατέρας του, Ανατόλι, κάθονταν δίπλα στο φέρετρο, κρατώντας κεριά, καθώς ο ιερέας έψαλλε την εξόδιο ακολουθία. 

Χιλιάδες κόσμου - απλοί πολίτες -  παρατεταμένοι κατά μήκος της διαδρομής αποχαιρετούν τον εμβληματικό ηγέτη της αντιπολίτευσης και ακολουθούν την πομπή προς το κοιμητήριο Μπορισόφσκογε, το οποίο βρίσκεται στην άλλη όχθη του ποταμού Μόσχοβα, προς τον νότο.

Χιλιάδες Ρώσοι πολίτες γύρω και έξω από τη  εκκλησία, αποχαιρετούν τον Ναβάλνι με δάκρυα στα μάτια, πετώντας λουλούδια και φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του. 

Σύμφωνα με την WP, αρκετοί δυτικοί πρεσβευτές, συμπεριλαμβανομένης της πρέσβειρας των ΗΠΑ στη Ρωσία, Lynne Tracy καθώς και της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Αυστραλίας, ήρθαν επίσης για να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα.

Ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις έχουν στήσει μεταλλικά οδοφράγματα γύρω από την εκκλησία και περιπολούν με τα όπλα στα χέρια.

Όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ζωντανά από το σημείο. 

Η Κίρα Γιάρμις, εκπρόσωπος της οικογένειας Ναβάλνι ανέφερε νωρίτερα ότι περίπου 400.000 άνθρωποι έχουν παραταχθεί στους δρόμους, κατά μήκος της διαδρομής προς την εκκλησία . 

Ολόκληρη η διαδρομή μεταξύ της εκκλησίας και του νεκροταφείου έχει αποκλειστεί με οδοφράγματα από την αστυνομία.

Εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν ακροβολιστεί σε ταράτσες σπιτιών καθώς οι ρωσικές αρχές φοβούνται μήπως η κηδεία πάρει την μορφή μεγάλης αντικυβερνητικής διαδήλωσης. ​

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους, προειδοποίησε τους Ρώσους να μην συμμετέχουν σε «μη εξουσιοδοτημένες συγκεντρώσεις», καθώς και ότι όσοι συμμετέχουν σε αυτές «θα λογοδοτήσουν σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο».

Οι σύμμαχοι του Ναβάλνι έχουν πει ότι η τελετή θα είναι ανοιχτή στο κοινό, παρά τις πιέσεις των αρχών για «ιδιωτική» κηδεία.

Νωρίτερα, οι συνεργάτες του είχαν δηλώσει ότι δεν μπορούν να βρουν νεκροφόρα για να μεταφέρουν τη σορό στην εκκλησία.

