Στην εκκλησία της Εικόνας της Μητέρας του Θεού στην περιοχή Μαρίινο της Μόσχας, έγινε σήμερα η κηδεία του Αλεξέι Ναβάλνι, δύο εβδομάδες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του σε ηλικία 47, σε αποικία κρατουμένων στην Αρκτική.

Κατά την νεκρώσιμη ακολουθία στην εκκλησία η σορός του Ναβάλνι εκτέθηκε με ανοιχτό το φέρετρο για τους συγγενείς του.

Η μητέρα του, Λιουντμίλα, και ο πατέρας του, Ανατόλι, κάθονταν δίπλα στο φέρετρο, κρατώντας κεριά, καθώς ο ιερέας έψαλλε την εξόδιο ακολουθία.

⚡️ Alexei Navalny's body at the funeral service in the church pic.twitter.com/Y3RkbCE1vy — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024

Χιλιάδες κόσμου - απλοί πολίτες - παρατεταμένοι κατά μήκος της διαδρομής αποχαιρετούν τον εμβληματικό ηγέτη της αντιπολίτευσης και ακολουθούν την πομπή προς το κοιμητήριο Μπορισόφσκογε, το οποίο βρίσκεται στην άλλη όχθη του ποταμού Μόσχοβα, προς τον νότο.

In south #Moscow, #Russia, people who turned up to attend the funeral of opposition politician Alexey @Navalny are walking from the church in Maryino (where the church service was held) to the Borisovskoye cemetery in Brateyevo:



pic.twitter.com/ar3o4CXZgw — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) March 1, 2024

Thousands of people are outside the church in Moscow's Maryino to say their goodbyes to Alexei Navalny. pic.twitter.com/5Yyj0Oo9lH — The Anti-Corruption Foundation (@ACF_int) March 1, 2024

Χιλιάδες Ρώσοι πολίτες γύρω και έξω από τη εκκλησία, αποχαιρετούν τον Ναβάλνι με δάκρυα στα μάτια, πετώντας λουλούδια και φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.

Катафалк с телом Алексея подъехал к храму pic.twitter.com/tX1sy9z0cj — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 1, 2024

Σύμφωνα με την WP, αρκετοί δυτικοί πρεσβευτές, συμπεριλαμβανομένης της πρέσβειρας των ΗΠΑ στη Ρωσία, Lynne Tracy καθώς και της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Αυστραλίας, ήρθαν επίσης για να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα.

Спасибо всем, кто пришел и продолжает подходить pic.twitter.com/Zc6dh3qiXG — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 1, 2024

Ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις έχουν στήσει μεταλλικά οδοφράγματα γύρω από την εκκλησία και περιπολούν με τα όπλα στα χέρια.

Όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ζωντανά από το σημείο.

Η Κίρα Γιάρμις, εκπρόσωπος της οικογένειας Ναβάλνι ανέφερε νωρίτερα ότι περίπου 400.000 άνθρωποι έχουν παραταχθεί στους δρόμους, κατά μήκος της διαδρομής προς την εκκλησία .

До отпевания час pic.twitter.com/FlkIzSLVJk — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 1, 2024

​

Ολόκληρη η διαδρομή μεταξύ της εκκλησίας και του νεκροταφείου έχει αποκλειστεί με οδοφράγματα από την αστυνομία.

Εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν ακροβολιστεί σε ταράτσες σπιτιών καθώς οι ρωσικές αρχές φοβούνται μήπως η κηδεία πάρει την μορφή μεγάλης αντικυβερνητικής διαδήλωσης. ​

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους, προειδοποίησε τους Ρώσους να μην συμμετέχουν σε «μη εξουσιοδοτημένες συγκεντρώσεις», καθώς και ότι όσοι συμμετέχουν σε αυτές «θα λογοδοτήσουν σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο».

Οι σύμμαχοι του Ναβάλνι έχουν πει ότι η τελετή θα είναι ανοιχτή στο κοινό, παρά τις πιέσεις των αρχών για «ιδιωτική» κηδεία.

До назначенного времени отпевания ещё больше часа, а к храму уже огромная очередь из невероятных людей. Спасибо вам ❤️‍🩹 pic.twitter.com/V0IVBVCvF5 — Команда Навального (@teamnavalny) March 1, 2024

Νωρίτερα, οι συνεργάτες του είχαν δηλώσει ότι δεν μπορούν να βρουν νεκροφόρα για να μεταφέρουν τη σορό στην εκκλησία.

