Η κηδεία και η ταφή του Αλεξέι Ναβάλνι έγιναν σήμερα στη Μόσχα παρουσία χιλιάδων Ρώσων πολιτών που αψήφησαν τις προειδοποιήσεις του Κρεμλίνου.

Η μητέρα, ο πατέρας, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον ηγέτη της αντιπολίτευσης αλλά η σύζυγός του, Γιούλια Ναβάλναγια (Yulia Navalnaya) και τα παιδιά τους ήταν απόντες.

Η χήρα του Ναβάλνι, η οποία κατηγόρησε τον Πούτιν για τον θάνατό του και ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει το έργο του, αποχαιρέτησε σήμερα τον σύζυγό της με μία συγκινητική ανάρτηση- βίντεο στο Χ.

Лёша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то что ты обо мне всегда думал.



Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху,… pic.twitter.com/ybF31AuD47 — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) March 1, 2024

«Λιόσα (χαιδευτικό του Αλεξέι) σε ευχαριστώ για 26 χρόνια απόλυτης ευτυχίας. Ναι, ακόμα και τα τελευταία τρία χρόνια ευτυχίας. Για την αγάπη σου, για το ότι με στήριζες πάντα, που με έκανες να γελάω ακόμα και από τη φυλακή, για το ότι πάντα με σκεφτόσουν.

«Δεν ξέρω πώς θα ζήσω χωρίς εσένα, αλλά θα προσπαθήσω να το κανω, για να είσαι χαρούμενος και περήφανος για μένα εκεί ψηλά Δεν ξέρω αν μπορώ να το διαχειριστώ ή όχι, αλλά θα προσπαθήσω. Θα βρεθούμε σίγουρα μια μέρα. Έχω τόσες πολλές ιστορίες που πρέπει να σου πω» γράφει η Ναβάλναγια

«Έχω κρατήσει τόσα πολλά τραγούδια στο τηλέφωνο μου για σένα, χαζά και αστεία, γενικά για να είμαι ειλικρινής, φοβερά τραγούδια, αλλά είναι τραγούδια για μας και ήθελα τόσο πολύ να στα δώσω να τα ακούσεις. Και πράγματι θα ήθελα να σε βλέπω πως τα ακούς, γελάς και μετά με αγκαλιάζεις. Σ αγαπώ αιώνια. Αναπαύσου εν ειρήνη. Γιούλια Ναβάλναγια» καταλήγει η ανάρτηση.





Πηγή: skai.gr

