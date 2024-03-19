Δεν συμβάλλουν στη σταθερότητα οι προσπάθειες του ΝΑΤΟ να επεκτείνει την παρουσία του στην περιοχή ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, σχολιάζοντας την επίσκεψη του ΓΓ της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου.

Ο Στόλτενμπεργκ ολοκλήρωσε την Τρίτη μια τριήμερη επίσκεψη κατά την οποία είχε συνομιλίες με τους ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν, της Γεωργίας και της Αρμενίας, χώρες που στο παρελθόν τελούσαν υπό τη διοίκηση της Μόσχας ως μέρος της Σοβιετικής Ένωσης.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «οι προσπάθειες του ΝΑΤΟ να επεκτείνει την επιρροή και την παρουσία του στον Νότιο Καύκασο είναι απίθανο να ενισχύσουν τη σταθερότητα».

Ο Πεσκόφ είπε ότι το Κρεμλίνο παρακολουθεί στενά την επίσκεψη Στόλτενμπεργκ, αλλά ότι «τέτοιες επαφές είναι κυριαρχικό δικαίωμα των κρατών του Καυκάσου».

Αν και η Ρωσία ήταν παραδοσιακά η κυρίαρχη δύναμη στον Νότιο Καύκασο, τώρα ανταγωνίζεται για τη διατήρηση της επιρροής εκεί με άλλους παίκτες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, του Ιράν και της Δύσης.

Η Γεωργία, της οποίας οι αποσχισθείσες περιοχές της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας βρίσκονται υπό την προστασία ρωσικών στρατευμάτων, έχει δηλώσει εδώ και καιρό την πρόθεσή της να γίνει τελικά μέλος του ΝΑΤΟ, ενώ το Αζερμπαϊτζάν έχει στενούς δεσμούς με την Τουρκία, επίσης μέλος του ΝΑΤΟ.

Η Αρμενία, μέχρι πρόσφατα ο πλησιέστερος σύμμαχος της Ρωσίας στον Νότιο Καύκασο, έχει απομακρυνθεί από την επιρροή της Μόσχας τα τελευταία χρόνια, κατηγορώντας την ότι απέτυχε να την υπερασπιστεί από το γειτονικό Αζερμπαϊτζάν.

Μολονότι η Αρμενία παραμένει σύμμαχος της Ρωσίας, έχει πει επανειλημμένα ότι δεν υποστηρίζει τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία και έχει στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στο Κίεβο, προκαλώντας την οργή της Ρωσίας.

Στο Ερεβάν την Τρίτη, ο Στόλτενμπεργκ επαίνεσε τον φιλοδυτικό πρωθυπουργό της χώρας Νικόλ Πασινιάν για την «αλληλεγγύη» του προς την Ουκρανία.



Πηγή: skai.gr

