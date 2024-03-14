Αρμενία: Ο Πασινιάν καλεί σε δημόσια διαβούλευση για την πιθανότητα ένταξης στην ΕΕ

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν κάλεσε σήμερα τους συμπολίτες του να συζητήσουν την πιθανότητα ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την πρώην σοβιετική δημοκρατία του Καυκάσου να απομακρύνεται περαιτέρω από την τροχιά της Ρωσίας.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έδωσε νέα ώθηση στη διεύρυνση της ΕΕ, που άνοιξε ενταξιακές συνομιλίες με το Κίεβο και τη Μολδαβία και έδωσε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στη Γεωργία.

Από την πλευρά της, η Αρμενία εντείνει τα βήματα προς τη Δύση κατηγορώντας τη Ρωσία, τον παραδοσιακό της σύμμαχο, ότι την εγκατέλειψε απέναντι στον ισχυρό αζέρο αντίπαλό της.

Ο Νικόλ Πασινιάν έδωσε συνέχεια στην προσπάθεια αυτή δηλώνοντας σήμερα ότι η πιθανότητα ένταξης της ΕΕ «πρέπει να γίνει θέμα που θα συζητηθεί εκτενώς στην κοινωνία».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε αυτή την εβδομάδα ψήφισμα που ζητά πιο στενές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Αρμενίας.

«Πρόκειται για μια νέα ευκαιρία να συζητήσουμε το όραμά μας για το μέλλον της Αρμενίας», δήλωσε ο Νικόλ Πασινιάν σε κυβερνητική συνεδρίαση.

Η κυβέρνησή του «έχει την πολιτική βούληση να εργαστεί για τη μέγιστη ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Αρμενίας και της ΕΕ», δήλωσε ο ίδιος.

Η υπόθεση μιας ένταξης έχει διατυπωθεί πολλές φορές τους τελευταίους μήνες από Αρμένιους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της διπλωματίας Αραράτ Μιρζογιάν.

Την ίδια ώρα, οι σχέσεις του Γερεβάν με τη Μόσχα έχουν ενταθεί μετά τη στρατιωτική κατάληψη τον Σεπτέμβριο του 2023 από το Αζερμπαϊτζάν του θύλακα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Ο Νικόλ Πασινιάν, που κατέκρινε τη Ρωσία ότι δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει εκείνη την επίθεση, ανακοίνωσε στα τέλη Φεβρουαρίου ότι η χώρα του παγώνει «πρακτικά» τη συμμετοχή της σε μια στρατιωτική συμμαχία με τη χώρα αυτή, τον Οργανισμό Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO).

Χθες, η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι εάν η Αρμενία κλείσει την πόρτα, αυτό θα προκαλούσε «ανεπανόρθωτη ζημιά» στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: skai.gr

