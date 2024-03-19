Στη σύλληψη δύο νεαρών ανδρών από το Αφγανιστάν προχώρησε το πρωί της Δευτέρας η ομοσπονδιακή εισαγγελία στη Θουριγγία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες λέγεται ότι σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση στο κοινοβούλιο της Σουηδίας στην Στοκχόλμη.

Φέρονται να είναι μέλη του ισλαμικού κράτους του Χορασάν και ενδεχομένως να πρόκειται για μια πράξη εκδίκησης της καύσης του κορανίου πέρυσι στην Στοκχόλμη.

Πηγή: skai.gr

