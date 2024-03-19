Μελόνι: Επιτυχία στις ευρωεκλογές σημαίνει ποσοστό 26%

Σε δηλώσεις της στην δημόσια τηλεόραση της Rai, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι "επιτυχία του κόμματός της στις Ευρωεκλογές σημαίνει ποσοστό 26%". Πρόκειται για το ποσοστό που το κόμμα της Μελόνι «Αδέλφια της Ιταλίας» πέτυχε στις εθνικές εκλογές του 2022.
"Δεν θα μείνω εδώ για να επιβιώνω, θα παραμείνω αν μπορώ να κάνω κάτι σημαντικό, να αλλάξω κάτι" πρόσθεσε, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η οποία ωστόσο δεν διευκρίνισε αν θα τεθεί η ίδια επικεφαλής του ψηφοδελτίου του κόμματός της στις ευρωεκλογές, όπως εκτιμούν πολλοί παρατηρητές ότι πρόκειται να κάνει.
Η Μελόνι επανέλαβε ότι η κόρη της, η Τζινέβρα, είναι η απόλυτη προτεραιότητά της και θα μπορούσε να ξανασκεφτεί την πολιτική της δράση "μόνο αν διαπιστώσει ότι η κόρη της πληρώνει υπερβολικά υψηλό κόστος". " Είναι όμως ένα δυνατό, έξυπνο παιδί, το οποίο κατανοεί τα πάντα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην χαθούμε σε αυτή την καταιγίδα", ολοκλήρωσε η Τζόρτζια Μελόνι.
- Κρεμλίνο: Ζητά περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά πληροφορίες για σχέδιο της ΕΕ επιβολής δασμών στα ρωσικά σιτηρά
- Βερολίνο: Συνελήφθησαν δύο Αφγανοί ως ύποπτοι για τρομοκρατία - Σχεδίαζαν επίθεση στο σουηδικό κοινοβούλιο
- Ο αρχηγός της Μοσάντ αναχώρησε από την Ντόχα - Οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στην Γάζα συνεχίζονται
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.