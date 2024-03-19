Μελόνι: Επιτυχία στις ευρωεκλογές σημαίνει ποσοστό 26%

Σε δηλώσεις της στην δημόσια τηλεόραση της Rai, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι "επιτυχία του κόμματός της στις Ευρωεκλογές σημαίνει ποσοστό 26%". Πρόκειται για το ποσοστό που το κόμμα της Μελόνι «Αδέλφια της Ιταλίας» πέτυχε στις εθνικές εκλογές του 2022.

"Δεν θα μείνω εδώ για να επιβιώνω, θα παραμείνω αν μπορώ να κάνω κάτι σημαντικό, να αλλάξω κάτι" πρόσθεσε, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η οποία ωστόσο δεν διευκρίνισε αν θα τεθεί η ίδια επικεφαλής του ψηφοδελτίου του κόμματός της στις ευρωεκλογές, όπως εκτιμούν πολλοί παρατηρητές ότι πρόκειται να κάνει.

Η Μελόνι επανέλαβε ότι η κόρη της, η Τζινέβρα, είναι η απόλυτη προτεραιότητά της και θα μπορούσε να ξανασκεφτεί την πολιτική της δράση "μόνο αν διαπιστώσει ότι η κόρη της πληρώνει υπερβολικά υψηλό κόστος". " Είναι όμως ένα δυνατό, έξυπνο παιδί, το οποίο κατανοεί τα πάντα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην χαθούμε σε αυτή την καταιγίδα", ολοκλήρωσε η Τζόρτζια Μελόνι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.