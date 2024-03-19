Κρεμλίνο: Ζητά περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά πληροφορίες για σχέδιο της ΕΕ επιβολής δασμών στα ρωσικά σιτηρά

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι χρειάζεται περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά πληροφορίες για σχέδιο της ΕΕ να επιβάλει δασμούς στα ρωσικά σιτηρά.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σημείωσε ότι η Μόσχα είναι ενήμερη για σχετικό δημοσίευμα των Financial Times, αλλά χρειάζεται να αποσαφηνιστεί το χρονοδιάγραμμα κι άλλες λεπτομέρειες προτού η Ρωσία αποφασίσει ποια θα είναι η απάντησή της.

Η εφημερίδα Financial Times αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα, στο οποίο επικαλείται πηγές της ενημερωμένες για τους σχεδιασμούς στις Βρυξέλλες, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να προχωρήσει στην επιβολή δασμών στα εισαγόμενα σιτηρά από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, για να κατευνάσει τους αγρότες και ορισμένα κράτη μέλη.

Ερωτηθείς παράλληλα σχετικά με δημοσίευμα του Reuters ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί την Κίνα τον Μάιο, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι προγραμματίζονται διάφορα ταξίδια του Πούτιν στο εξωτερικό και ότι προπαρασκευαστικές υψηλόβαθμες επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με αυτά.

To Reuters μετέδωσε νωρίτερα σήμερα επικαλούμενο πέντε πηγές ενήμερες για το ζήτημα, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν, ότι ο Πούτιν θα ταξιδέψει τον Μάιο στην Κίνα για συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, στο πρώτο πιθανόν ταξίδι του στο εξωτερικό μετά τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές στη Ρωσία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος επρόκειτο να μετάσχει σήμερα σε σύνοδο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB).

