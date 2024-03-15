Στόλτενμπεργκ: Οι χώρες του NATO δεν στέλνουν «αρκετά» πυρομαχικά στις δυνάμεις του Κιέβου

Οι χώρες μέλη του NATO δεν παραδίδουν «αρκετά πυρομαχικά» στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας κι αυτό έχει «συνέπειες στο πεδίο της μάχης καθημερινά», προειδοποίησε χθες Πέμπτη ο Γενικός Γραμματέας της ατλαντικής συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Στους Ουκρανούς δεν λείπει το θάρρος, λείπουν τα πυρομαχικά», επέμεινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

Δυο χρόνια και πλέον μετά το ξέσπασμα του πολέμου, ο ουκρανικός στρατός αντιμετωπίζει ελλείψεις προσωπικού και υλικού και ζητάει πυρομαχικά και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να σταματήσει τον ρωσικό στρατό, που έχει περάσει στην επίθεση.

«Οι σύμμαχοι του NATO δεν προμηθεύουν με αρκετά πυρομαχικά την Ουκρανία κι αυτό έχει συνέπειες στο πεδίο της μάχης καθημερινά», είπε ο κ. Στόλτενμπεργκ.

«Αυτή είναι τεράστια πρόκληση κι ένας από τους λόγους εξαιτίας των οποίων οι Ρώσοι μπόρεσαν να κάνουν κάποιες προελάσεις στο πεδίο της μάχης», έκρινε.

«Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Ευρώπη πρέπει να κάνουν περισσότερα και χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις», είπε ακόμη ο Νορβηγός, που δεν πάει να αξιώνει τα κράτη μέλη της συμμαχίας να κάνουν περισσότερα για την Ουκρανία.

Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη δυνατοτήτων των αμυντικών βιομηχανιών, διαβεβαίωσε, πρόκειται για ζήτημα που αφορά την απαραίτητη «πολιτική βούληση» για να «ληφθούν αποφάσεις και να δοθεί προτεραιότητα στην υποστήριξή μας στην Ουκρανία».

Οι ανησυχίες περί ενδεχόμενης ήττας της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, ελλείψει επαρκών ποσοτήτων όπλων και πυρομαχικών, μοιάζουν να εντείνονται τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα προωθούνται κατά μήκος της γραμμής επαφής.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε στα τέλη Φεβρουαρίου τους δυτικούς συμμάχους του να παραδίδουν «έγκαιρα» στρατιωτική βοήθεια στη χώρα του.

Για το πακέτο χρηματοδότησης 60 δισεκ. δολαρίων που ζητεί η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν να εγκριθεί από το Κογκρέσο ώστε να συνεχιστεί η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ στο Κίεβο το αδιέξοδο παραμένει, κάτι που αποδίδεται στους δισταγμούς κοινοβουλευτικών προσκείμενων στον Ντόναλντ Τραμπ.

Πάντως ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τρίτη βοήθεια περίπου 300 εκατ. δολαρίων (274 εκατ. ευρώ) στην Ουκρανία, αποτελούμενη από αντιαεροπορικούς πυραύλους, οβίδες για το πυροβολικό και άλλα πυρομαχικά.

Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι συμφώνησαν την Τετάρτη να προσθέσουν 5 δισεκ. ευρώ στο ταμείο για τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.

