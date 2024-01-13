Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κολομβία: Τουλάχιστον 33 νεκροί από κατολίσθηση - Οι περισσότεροι παιδιά

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο δεσμεύτηκε να παρέχει «όλη τη διαθέσιμη βοήθεια για την επαρχία Τσόκο για αυτή τη φρικτή τραγωδία»

Κατολίσθηση στην Κολομβία

Τουλάχιστον 33 ανθρώπους σκοτώθηκαν χθες σε κατολίσθηση που συνέβη στη βορειοδυτική Κολομβία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα η κυβέρνηση.

«Οι περισσότεροι» από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε αυτή την καταστροφή που συνέβη σε μια κοινότητα αυτοχθόνων είναι παιδιά, ανέφερε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Φράνσια Μάρκες.

Κατολίσθηση

Photo/ AP

Ο δρόμος που συνδέει το Μεντεγίν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, με το Κουίμπντο, έκλεισε προσωρινά αφού υπέστη ζημιές από πολλές κατολισθήσεις, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου 30 άνθρωποι είχαν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο δεσμεύτηκε να παρέχει «όλη τη διαθέσιμη βοήθεια για την επαρχία Τσόκο για αυτή τη φρικτή τραγωδία».

Περίπου 50 στρατιώτες έφτασαν επίσης στο σημείο για να συμμετάσχουν στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κολομβία Νεκροί κατολίσθηση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark