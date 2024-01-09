Οι αρχές της Κολομβίας και του Ισημερινού (Εκουαδόρ) ανακοίνωσαν πως εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση υπεύθυνη για τη διακίνηση ως και πέντε τόνων κοκαΐνης σε μηνιαία βάση προς τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης και συνέλαβαν δυο αδέλφια που φέρονται να ήταν επικεφαλής της.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η συμμορία "Los Curva" (Λος Κούρβα) συνεργαζόταν με το μεξικανικό καρτέλ Σιναλόα, καθώς και με συμμορίες στα Βαλκάνιακαι είχε έσοδα που ξεπερνούσαν τα 2 δισεκ. δολάρια σε ετήσια βάση χάρη στη διακίνηση ναρκωτικών.

Duro golpe al #narcotráfico. En una operación coordinada entre la @PoliciaColombia, @ArmadaColombia, @FiscaliaCol y @PoliciaEcuador, se logró la captura en los municipios de Candelaria y Buenaventura del departamento del #ValleDelCauca de dos hermanos, alias 'Curva' y alias… pic.twitter.com/KAySyFhYGk — Mindefensa (@mindefensa) January 7, 2024

Έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που διήρκεσε έναν χρόνο, η αστυνομία συνέλαβε δυο αδέλφια, τους κολομβιανούς πολίτες Άδερ και Νταϊρόν Κουέρο, ηγέτες της συμμορίας, σύμφωνα με τις αρχές των δυο χωρών.

Ο Άδερ Κουέρο καταζητείται από τις αρχές των ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών.

Το 2023 είχαν ήδη συλληφθεί έξι πολίτες της Κολομβίας και 22 πολίτες του Ισημερινού στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση αυτή.

Η Κολομβία θεωρείται η χώρα με την μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο. Η διακίνηση του ναρκωτικού εξασφαλίζει χρηματοδότηση σε συμμορίες, ακροδεξιές παραστρατιωτικές ομάδες και οργανώσεις ανταρτών της άκρας αριστεράς στη χώρα.

«Η επιχείρηση αυτή σταματά τη διακίνηση πέντε τόνων κοκαΐνης σε μηνιαία βάση», τόνισε ο υποδιευθυντής της κολομβιανής αστυνομίας στρατηγός Νικολάς Σαπάτα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που αναμεταδόθηκε ψηφιακά απευθείας χθες Κυριακή.

Ο διευθυντής της υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών της αστυνομίας του Ισημερινού, ο Ουίλιαμ Βιγιαροέλ, διευκρίνισε πως η συμμορία χρησιμοποιούσε ταχύπλοα και πλοία υπό σημαία Μεξικού για να μεταφέρει ναρκωτικά στη μεξικανική επικράτεια διά θαλάσσης.

