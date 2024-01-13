Υεμένη: Νέος βομβαρδισμός με στόχο πόλη-λιμάνι που ελέγχουν οι Χούθι

Mια νέα επιδρομή έπληξε σήμερα Σάββατο την πόλη Χοντέιντα στη δυτική Υεμένη, πλήγμα που ήρθε ως απάντηση σε μια επίθεση με ρουκέτα που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι από αυτή την πόλη-λιμάνι, ανέφεραν πηγές ασφαλείας.

«Η τοποθεσία, από την οποία εκτοξεύτηκε μια ρουκέτα από τους Χούθι, στα περίχωρα της Χοντέιντα, βομβαρδίστηκε», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια στρατιωτική πηγή, σύμμαχη με τους αντάρτες, προσθέτοντας ότι δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής δυνατό να εξακριβωθεί αν το πλήγμα προήλθε δια θαλάσσης ή από αέρος.

Μια αστυνομική πηγή επιβεβαίωσε τον βομβαρδισμό της τοποθεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

