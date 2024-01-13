Εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 10 Ιανουαρίου στην Κολομβία από τις τοπικές αρχές μετά από Ερυθρά Αγγελία της Interpol, 47χρονος Κολομβιανός που φέρεται να είναι μέλος της συμμορίας που στις 8 Ιουλίου του 2022 είχε διαρρήξει πέντε θυρίδες σε υποκατάστημα τράπεζας στη Νέα Σμύρνη.

Η υπόθεση είχε εξιχνιαστεί στις 31 Μαρτίου του 2023 από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, που είχε ταυτοποιήσει ως δράστες τρεις Κολομβιανούς, ηλικίας 47, 43 και 47 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Παράλληλα η ΕΛΑΣ είχε πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης για τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, ενώ εκδόθηκαν και Ερυθρές Αγγελίες από την Interpol.

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Απριλίου του 2023 είχε εντοπιστεί και συλληφθεί από τις σουηδικές Αρχές στη Σουηδία, δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ο έτερος 47χρονος της συμμορίας.

Πηγή: skai.gr

