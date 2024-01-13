Ηφαίστειο εξερράγη στο απομακρυσμένο νησί Σουανοσέσιμα στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα Κυριακής (τοπική ώρα) η γιαπωνέζικη κυβέρνηση.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία ζημιά λόγω της έκρηξης, όπως μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός NHK, επικαλούμενος τοπικό αστυνομικό τμήμα στην επαρχία Καγκοσίμα.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποίηση ανεβάζοντας το επίπεδο για ηφαιστειογενή δραστηριότητα σε 3 - με 5 τον ανώτατο βαθμό - για τη Σουανοσέσιμα, περιορίζοντας την είσοδο σε επικίνδυνες περιοχές γύρω από το ηφαίστειο.

🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 - The Meteorological Agency of Japan has reported a level three eruption of a volcano on Suwanosejima Island in Kagoshima Prefecture, located in the southwestern part of Japan.



In response to this volcanic activity, the agency is advising residents to remain… pic.twitter.com/z3bP3m6V5I — Right Angle News Network (@Rightanglenews) January 13, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

