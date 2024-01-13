Λογαριασμός
Έκρηξη ηφαιστείου σε απομακρυσμένο νησί της Ιαπωνίας

Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποίηση περιορίζοντας την είσοδο σε επικίνδυνες περιοχές γύρω από το ηφαίστειο

Έκρηξη ηφαιστείου στην Ιαπωνία

Ηφαίστειο εξερράγη στο απομακρυσμένο νησί Σουανοσέσιμα στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα Κυριακής (τοπική ώρα) η γιαπωνέζικη κυβέρνηση.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία ζημιά λόγω της έκρηξης, όπως μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός NHK, επικαλούμενος τοπικό αστυνομικό τμήμα στην επαρχία Καγκοσίμα.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποίηση ανεβάζοντας το επίπεδο για ηφαιστειογενή δραστηριότητα σε 3 - με 5 τον ανώτατο βαθμό - για τη Σουανοσέσιμα, περιορίζοντας την είσοδο σε επικίνδυνες περιοχές γύρω από το ηφαίστειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

