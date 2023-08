Κίνα: 11 νεκροί και 27 αγνοούμενοι από τις τρομερές πλημμύρες που πλήττουν το Πεκίνο - Δείτε βίντεο

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε από τις αρχές να “κάνουν τα πάντα” για να διασώσουν “τους αγνοούμενους” και τους “εγκλωβισμένους” μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν το Πεκίνο και τα περίχωρά του τις τελευταίες ημέρες, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Κίνας.

“Πρέπει να γίνουν τα πάντα για να εντοπιστούν και να διασωθούν οι αγνοούμενοι και οι εγκλωβισμένοι”, υπογράμμισε ο Σι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που μετέδωσε το CCTV.

Οι καταρρακτώδεις βροχές και οι πλημμύρες έχουν κοστίσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε 11 ανθρώπους, ενώ άλλοι 27 αγνοούνται.

Typhoon Doksuri hit #China, one of the strongest in recent years



The streets of #Beijing are flooded, a red alert level has been introduced. In the capital of China, more than 30 thousand people left their homes, in Fujian province in the southeast of the country - 500 thousand. pic.twitter.com/TzTZHHimSB