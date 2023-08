Αντιδράσεις στη Βρετανία: Γνωστή αλυσίδα καφέ χρησιμοποιεί εικόνα τρανς που έχει ουλές από μαστεκτομή – Φωτό Κόσμος 09:30, 01.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η μεγαλύτερη αλυσίδα καφέ του Ηνωμένου Βασιλείου υπερασπίστηκε τη χρήση της εικόνας στο πλαίσιο της προώθησης της συμπεριληπτικότητας και της διαφορετικότητας