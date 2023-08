«Τζόι Θα σου δώσω 50 σεντς»: Ο Μπάιντεν αφηγείται πώς η μάνα του τον παρότρυνε να δείρει τον νταή της γειτονιάς

Προσκεκλημένος του Τζέι Σέτι - του οποίου το podcast «On Purpose» είναι Νο1 σε θέματα Ψυχικής Υγείας στις ΗΠΑ σύμφωνα με στοιχεία της Chartable - ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αφηγήθηκε ένα περιστατικό από την παιδική ηλικία του, όταν πήρε την κατάσταση στα χέρια του (στην κυριολεξία), και γρονθοκόπησε έναν νταή στη γειτονιά του... κατόπιν παρότρυνσης της μητέρας του.

Αφότου έπεσε θύμα επίθεσης από ένα γειτονόπουλο στο Σκράντον της Πενσιλβάνιας, η μητέρα του προέδρου των ΗΠΑ, η ιρλανδικής καταγωγής Κάθριν Τζιν Φίνεγκαν, τον παρότρυνε να μην αφήσει αναπάντητη την πρόκληση...

«Η μητέρα μου είπε: Τζόι, γύρνα πίσω. Περίμενε μέχρι να σε πλησιάσει και μόλις το κάνει, χτύπα τον στη μύτη. Θα σου δώσω 50 σεντς», αφηγήθηκε ο Τζο Μπάιντεν. Όταν ρώτησε «Γιατί μαμά;», εκείνη απάντησε: «Δεν θα μπορέσεις να διασχίσεις ξανά εκείνο το δρομάκι, αν δεν το κάνεις».

Today on the podcast I sit down with @POTUS to talk about navigating the path of grief and making decisions under pressure. Listen to our full talk right here 👉 https://t.co/2dCqpQ0rwg pic.twitter.com/kzbhMaNNZr