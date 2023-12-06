Πεκίνο: Οι περιορισμοί στις εξαγωγές της ΕΕ προς την Κίνα δεν έχουν νόημα

Το Πεκίνο εκτίμησε σήμερα πως η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές προς την Κίνα, που συνοδεύεται από περιορισμούς στην εξαγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, «δεν έχει νόημα», την παραμονή μιας συνάντησης κορυφής στην κινεζική πρωτεύουσα.

«Αν η ΕΕ επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στην εξαγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας προς την Κίνα αφενός, και ελπίζει ότι να αυξήσει σημαντικά τις εξαγωγές της προς την Κίνα αφετέρου, φοβάμαι πως αυτό δεν έχει νόημα», δήλωσε ο Ουάνγκ Ουενμπίν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ αναμένονται στο Πεκίνο αύριο, Πέμπτη, για τη συνάντηση κορυφής ΕΕ-Κίνας.

Θα είναι η πρώτη συνάντηση κορυφής πρόσωπο με πρόσωπο ανάμεσα στους ηγέτες των Βρυξελλών και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ από το 2019, ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης της οποίας θα είναι το εμπόριο.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) πριν από τη συνάντηση πως «οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα ανεχθούν μακροπρόθεσμα μια ανισορροπία στις εμπορικές ανταλλαγές».

Σήμερα ο Ουάνγκ δήλωσε στην τακτική συνέντευξη Τύπου πως «η Κίνα είναι ένας αξιόπιστος και απαραίτητος εταίρος της ΕΕ».

«Η διαχείριση με σωστό τρόπο των διαφορών μέσω του διαλόγου και των διαβουλεύσεων είναι σημαντική για την ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στην Κίνα και την ΕΕ», υπογράμμισε.

«Ελπίζουμε πως η ευρωπαϊκή πλευρά θα εργαστεί με την Κίνα προκειμένου να συναντηθούν στα μέσα του δρόμου, θα δημιουργήσουν μια θετική ατμόσφαιρα για την επιτυχία της συνάντησης των ηγετών Κίνας-ΕΕ, και θα καταβάλουν κοινές προσπάθειες για την υγιή και σταθερή ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας-ΕΕ», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

